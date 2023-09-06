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الأربعاء، 06-09-2023 06:58 ص

كشف فوائد البرقوق "الخوخ" للصحة

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يمنع البرقوق (الخوخ في بلاد الشام) تطور أمراض الكبد ويبطئ عملية الشيخوخة.

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ووفقا للخبراء، يحتوي البرقوق على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد، التي تشبع الجسم بمضادات الأكسدة والبكتين والمواد الدباغية.


ويشير الخبراء إلى أن البرقوق وخاصة المجفف يمكنه منع تطور أمراض الكبد وإطالة فترة الشعور بالشبع، ما يسمح بالحفاظ على الوزن ومستوى الغلوكوز في الدم. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للبرقوق الأسود المجفف وعصير البرقوق أن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم، ما يخفض من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.


ويحتوي البرقوق أيضا على مركبات الفينول والفلافونويد التي تدعم صحة العظام. أما عنصر البورون فيساعد على تقوية العظام والعضلات. كما ان البكتين والألياف الغذائية الموجودة في البرقوق مفيدة لمن يعاني من الإمساك المزمن.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرقوق على الأنثوسيانين والكاروتينات وفيتامينات C وE، التي تبطئ عملية الأكسدة التي تسرع الشيخوخة بشكل مباشر وتقلل من خطر الإصابة بمشكلات في الذاكرة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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