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السبت، 12-03-2022 02:53 م

أعراض لأمراض قاتلة يجب ألا يتجاهلها المدخنون

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الوكيل الإخباري - يشكّل التدخين أحد أكبر التهديدات الصحية التي يواجهها العالم، حيث يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير المنظمة أيضا إلى أن أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن تعاطي التبغ المباشر في حين أن نحو 1.2 مليون حالة وفاة ناتجة عن تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر.

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وبالنظر إلى هذه الإحصاءات المفزعة، فإنه إلى جانب السعي إلى الإقلاع عن التدخين، فإنه من الضروري أن نكون على دراية بأعراض الأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي قد تكون مميتة.


وتشمل هذه الأمراض بحسب قناة "دي دبليو" الألمانية: سرطان الرئة القاتل والسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.


والأعراض المنذرة لهذه الأمراض:

 

- سعال مزمن
- سعال الدم
- ضيق التنفس المستمر
- التهابات الصدر المتكررة
- الإعياء
- فقدان الشهية / فقدان الوزن
- شعور بالإغماء
- خدر أو ضعف في الساقين / الذراعين
- تغيير لون البشرة
- تورم الأطراف
وهناك أعراض أكثر خطورة تتطلب الاتصال الفوري بالطوارئ، وتشمل:
- تدلي الوجه من أحد الجانبين
- عدم القدرة على رفع كلا الذراعين في الهواء والاحتفاظ بهما مرتفعتين
- كلام مشوش أو غير واضح
- ألم في الصدر، إحساس بالضغط، وثقل، وضيق أو ضغط على الصدر
- ألم مفاجئ في الجزء العلوي من الجسم ينتشر من الصدر
- الشعور بالدوار أو الدوخة
- التعرّق
- ضيق في التنفس
- الشعور بالمرض
- شعور غامر بالقلق (مشابه لنوبة الهلع)
- السعال أو الصفير

 

 

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