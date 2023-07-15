أعراض مضللة لسرطان الكبد.. لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري - يبدأ سرطان الكبد في خلايا الكبد، وقد تكون أعراضه مضللة في بعض الأحيان حيث يظنها المريض بأنها ناتجة عن عسر الهضم.



فيما يلي المزيد حول العلامات والأعراض الخاصة بسرطان الكبد، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



أعراض مضللة

الشعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة، والغثيان أو القيء، ولكن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة بـ سرطان الكبد.

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ومن المرجح أن تكون الأعراض المذكورة أعلاه ناجمة عن حالات صحية أخرى أيضاً، ومع ذلك، إذا واجهت أياً من هذه الأعراض، فلا بد من أن تستشير الطبيب.

أعراض شائعة أخرى

يمكن أن يؤدي سرطان الكبد أيضاً إلى العديد من الأعراض الأخرى التي تشمل فقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الشهية، وتضخم الكبد، والشعور بالامتلاء تحت الضلوع على الجانب الأيمن، وتضخم الطحال، والشعور بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيسر، إضافة إلى آلام في البطن وألم بالقرب من نصل الكتف الأيمن، وتورم أو تراكم السوائل في البطن، والحكة واليرقان





علامات عسر الهضم

تشمل الأسباب الشائعة لـ عسر الهضم، تناول الكثير من الطعام، أو الإفراط في الشرب، أو عدم تحمل الطعام، أو تناول الحبوب على معدة فارغة، وتشمل علامات عسر الهضم أيضاً، الحموضة المعوية وشعور حارق مؤلم في الصدر بعد تناول الطعام والتجشؤ وإخراج الغازات.

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