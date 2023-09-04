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الإثنين، 04-09-2023 11:24 م

أغذية غنية بالسكر أكثر من المتوقع.. احذرها

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الوكيل الاخباري- يخشى العديد من الأشخاص من كمية السكريات التي يتم تناولها نظرًا لأنها قد تتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية ومن ثم يجب الانتباه جيدًا للأطعمة الغنية بالسكر للحد من التعرض لأي مخاطر.

أطعمة تحتوي على سكريات

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1- الزبادي المنكه


أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الزبادي المنكه غني بكمية كبيرة من السكر أكثر من المتوقع خاصًة إذا كانت الزبادي تحتوي على قطع الفاكهة، لذلك فمن الأفضل استبدال الزبادي المنكه بالعادي منه أو وضع القرفة أو الفواكه الطازجة، وذلك لتخفيف كمية السكر التي يتم الحصول عليها.

2- صلصة الطماطم
تعتبر صلصة الطماطم من الأطعمة الخادعة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر، وذلك لأن السكر بمثابة مادة حافظة لصلصة الطماطم، لذلك يفضل استعمال صلصة الطماطم الطازجة لتقليل كمية السكر وزيادة القيمة الغذائية التي يتم الحصول عليها.

3- عصير الفواكه
من الطبيعي أن عصائر الفاكهة تحتوي على كمية من السكر ولكن إضافة السكر وتخزين العصائر يزيد من المخاطر الصحية حتى وإن كانت مادة حافظة، وبالتالي يفضل تناول العصائر الطازجة أو تناول العصائر المعلبة الخالية من السكر، وذلك لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4- الفواكه المجففة
تعرف الفواكه المجففة بأنها أكثر صحة من الطازجة ولكن يجب الحذر جيدًا من تلك الأنواع التي تحتوي على سكريات مضافة، وذلك للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، إلى جانب ذلك يجب الأخذ في الاعتبار عدم تناول كمية كبيرة من الفواكه المجففة، لأنها قد تعطي نتائج عكسية.

 




 

 


 

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