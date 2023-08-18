الوكيل الاخباري - يعتبر البرقوق أحد أبرز الفواكه التي يشتهر بها فصل الصيف، ويفضل الكثير من الأشخاص تناوله، لأنه يجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية.

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وعلى الرغم من كثرة الفوائد التي يتمتع بها البرقوق، فهناك فئات ممنوعة من تناوله، وهذا ما يستعرضه في السطور التالية.



فوائد البرقوق

قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية إن البرقوق له العديد من الفوائد الصحية، التي تتمثل فيما يلي:



- يعزز المناعة ويقي من الإصابة الأمراض والسرطانات، بسبب أنه يحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة.



- يعزز قوة العظام ويقي من هشاشتها.

- يساعد على التخسيس، لأنه غني بالالياف الغذائية التي تساهم في زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.



- ملين طبيعي لمن يعانون من الإمساك.



فئات ممنوعة من تناول البرقوق

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك فئات ممنوعة من تناول البرقوق، موضحة أنه على الرغم من فوائده المتعددة إلا أن هناك فئات ممنوع عليها تناول البرقوق، وهي:



- من يعانون من رد الفعل التحسسي تجاه البرقوق.

- الأشخاص الذين يعانون من الإسهال، لأن البرقوق من الفواكه التي تحتوي على نسب هائلة من الألياف الغذائية التي تسبب تحريك المعدة بشكل كبير.



القيمة الغذائية للبرقوق

تحتوي حبة واحدة من البرقوق على العناصر الغذائية التالية، بحسب موقع "Healthline":



- 30 سعرة حرارية.

- 87.23 جرامًا من الماء.

- 0.28 جرام من الدهون.

- 8 جرامًا من الكربوهيدرات.

- 1 جرام من الألياف.

- 7 جرامًا من السكريات.



- 6 ملليجرامًا من الكالسيوم.

- 16 ملليجرامًا من الفسفور.

- 0.1 ملليجرام من الزنك.

- 157 ملليجرام من البوتاسيوم.



- 7 ملليجرامًا من الماغنسيوم.

- 0.17 ملليجرام من الحديد.

- 9.5 ملليجرامًا من فيتامين سي.

- 0.26 ملليجرام من فيتامين هـ.

- 345 وحدة دولية من فيتامين أ.



"الكونسلتو"

