الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب بفتح أسواق المواشي في عمّان

الخطوط الجوية التركية تمدد رحلات الإخلاء المجانية حتى 1 مارس

السجن 15 عاما لشخص نفذ سطو مسلح على بنك

إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم حافلة مدرسية مع مركبة في إربد

بكين للندن: ازدهار الصين تقدم للحضارة وليس تهديدا لها

تخصيص فندق عائم لاستقبال المتضررين من زلزال تركيا-صورة

هذا ما يفعله كبار مليارديرات العالم بالذهب.. هل يجب اتباع خطاهم؟

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب سلطنة عمان

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الأمن: لا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

الأحد، 19-02-2023 09:04 ص

أفضل الأطعمة للسيطرة على ارتفاع الضغط

2018_4_20_10_43_40_467


الوكيل الإخباري- يقترح خبراء التغذية على جميع من يعانون من ارتفاع الضغط تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، حتى إذا كانوا يتناولون أدوية لخفض الضغط المرتفع.

وتعتبر الفواكه الحمضية ذات تأثير قوي على خفض ضغط الدم، خاصة عصير الليمون، وقد أثبتت تجارب يابانية قدرة هذا العصير على خفض الضغط، إذا تم تناوله يومياً.

اضافة اعلان


وبحسب موقع "هيلث لاين"، تقدم الأسماك الدهنية، مثل السلمون والمكاريل والتونة والسردين، فوائد كبيرة لصحة القلب، ولتقليل مستوى ضغط الدم المرتفع.


وقد أظهرت عدة دراسات أن للفستق تأثير فعّال على خفض ضغط الدم، والتوت بأنواعه، وكذلك الجزر والكرفس الذين تبين أنهما يساعدان على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي السيطرة على ارتفاع الضغط.

 

وتتضمن قائمة الأطعمة المفيدة في علاج ارتفاع ضغط الدم السلق، وبذور اليقطين (اللب الأبيض)، والفول، والعدس، والطماطم، إلى جانب التوابل التالية: الكزبرة والزعفران والكمون الأسود والجينسنغ والقرفة والهيل والريحان الحلو والزنجبيل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11554633271647018004

فئة من الخطر عليهم تناول الكبدة

2023_2_18_18_41_20_886

من هم الاكثر عرضة للنوبة القلبية أثناء النوم ؟

image

ما هو السكر التراكمي وما معدله الطبيعي؟

hand-holding-syringe-vaccine-vial

دراسة : 3 جرعات من لقاح المرسال لمرضى السرطان توفر اكبر حماية

7310536-924800198

ما سبب صراخ الرضيع المتكرر ؟ .. اليك الحل

tbl_articles_article_22491_847779fc097-5139-424c-ac0d-c0ea5db47b59

اسباب ظهور الشيب في سن مبكر

أخبار متعلقة
614067f3-a7c1-4423-81fa-92fce5088e1c

ما الذي يمنع الجسم من امتصاص فيتامين د؟

ادوية-حساسية-الصدر

أدوية لعلاج حساسية الصدر

2022_5_17_11_52_38_151

مادة غذائية تخفض ضغط الدم

20232131426194534B

أطعمة تسبب القلق

ca0ab7949b29edacb0162f4f1bdd5597

5 أطعمة تمنع تشنج العضلات

download (1)

3 أطعمة فعالة لعلاج ضغط الدم المرتفع