أفضل الأطعمة للسيطرة على ارتفاع الضغط

الوكيل الإخباري- يقترح خبراء التغذية على جميع من يعانون من ارتفاع الضغط تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، حتى إذا كانوا يتناولون أدوية لخفض الضغط المرتفع.



وتعتبر الفواكه الحمضية ذات تأثير قوي على خفض ضغط الدم، خاصة عصير الليمون، وقد أثبتت تجارب يابانية قدرة هذا العصير على خفض الضغط، إذا تم تناوله يومياً.

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وبحسب موقع "هيلث لاين"، تقدم الأسماك الدهنية، مثل السلمون والمكاريل والتونة والسردين، فوائد كبيرة لصحة القلب، ولتقليل مستوى ضغط الدم المرتفع.



وقد أظهرت عدة دراسات أن للفستق تأثير فعّال على خفض ضغط الدم، والتوت بأنواعه، وكذلك الجزر والكرفس الذين تبين أنهما يساعدان على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي السيطرة على ارتفاع الضغط.

وتتضمن قائمة الأطعمة المفيدة في علاج ارتفاع ضغط الدم السلق، وبذور اليقطين (اللب الأبيض)، والفول، والعدس، والطماطم، إلى جانب التوابل التالية: الكزبرة والزعفران والكمون الأسود والجينسنغ والقرفة والهيل والريحان الحلو والزنجبيل.

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