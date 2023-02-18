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السبت، 18-02-2023 04:28 م

ما الذي يمنع الجسم من امتصاص فيتامين د؟

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من نقص فيتامين د، رغم تناولهم الأطعمة الغنية به في الوجبات اليومية والانتظام في التعرض لأشعة الشمس، ويرجع السبب إلى عدم قدرة الجسم على امتصاصه.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب عدم امتصاص فيتامين د بالجسم، وفقًا للدكتور أحمد توفيق، استشاري طب وجراحة العظام، ومواقع "Health.Harvard" و"Insider" و"Health Central".


أسباب عدم امتصاص فيتامين بالجسم


1- زيادة الوزن
يعتبر مرضى السمنة المفرطة من الفئات التي تعاني من نقص فيتامين د، نظرًا لتراكم الدهون في الجسم وتداخلها مع قدرته على امتصاصه من الأطعمة، بحسب بعض الدراسات.


2- أمراض الجهاز الهضمي
قد تواجه الأمعاء صعوبة كبيرة في امتصاص فيتامين د، نتيجة للإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل التهاب البنكرياس وداء كرون والتليف الكيسي.


3- أمراض الكبد
إذا كان الكبد مصابًا بمرض يجعله غير قادرًا على إنتاج كميات طبيعية من مادة الصفراء، مثل التليف، لن يستطيع الجسم الاستفادة من فيتامين د، باعتباره من الفيتامينات التي تذوب في الدهون.


4- أمراض الكلى
ترتبط قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د بسلامة صحة الكلى، فإذا كانت مصابًا بأحد الأمراض المزمنة، لن تستطيع تحويله إلى شكله النشط، وهو الكالسيتريول.


5- العلاج الإشعاعي
قد يؤثر العلاج الإشعاعي الذي يخضع له بعض مرضى السرطان سلبًا على امتصاص الأمعاء لفيتامين د، لكن سرعان ما تستعيد قدرتها مرة أخرى بعد التوقف عن تلقي الجلسات.


6- جراحات إنقاص الوزن
تعتمد معظم جراحات علاج السمنة المفرطة على تقليل حجم المعدة، عن طريق التدبيس أو القص أو تركيب بالون بداخلها، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاص بعض العناصر الغذائية، لا سيما فيتامين د.


7- تناول بعض الأدوية
هناك أدوية تتداخل مع امتصاص الأمعاء لفيتامين د، أبرزها:
- أدوية خفض الكوليسترول، مثل كوليسترامين وكوليستيبول.
- الملينات.
- بعض أدوية التخسيس.
-بعض الأدوية المضادة للتشنجات العضلية.

 

الكونسلتو الطبي

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