مادة غذائية تخفض ضغط الدم

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة هي الأولى من نوعها أن سكر جوز الهند الطبيعي قد ساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الضغط المرتفع، وتقليل تيبس الشرايين.



واكتشف الباحثون أن السكر المستخلص من جوز الهند، أو مسحوق عصارة جوز الهند، يقلل تصلب الشرايين، ويخفض الالتهابات في عضلة القلب، ويحسن المؤشرات الحيوية للأوعية الدموية لدى من هم في منتصف العمر وأكثر.

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وأجرى الدراسة باحثون في الجمعية الفسيولوجية الأمريكية، بمشاركة متطوعين متوسط أعمارهم 55 عاماً، تناولت مجموعة منهم مكمّل مسحوق عصارة جوز الهند لمدة 8 أسابيع، وتناولت مجموعة أخرى علاجاً وهمياً.



وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، تبين أن تناول مسحوق عصارة جوز الهند ساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي عند قياسه في الذراع ، وليس عند قياسه في الشريان السباتي. ومع ذلك، تم تقليل تصلب الشريان السباتي.



وقالت النتائج: "مسحوق عصارة جوز الهند مكمّل لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالعمر".

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