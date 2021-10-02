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السبت، 02-10-2021 09:16 ص

أفضل معدلات شرب الماء لترطيب الجسم

شرب المياه


الوكيل الإخباري - يحتوي الجسم على نحو 60 % من الماء، وكل يوم نفقد الماء من خلال التنفس والتعرق. ولكي يعمل جسمك بشكل صحيح، يجب عليك تجديد إمدادات المياه عن طريق تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.

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وفي حين أنه من المهم حقاً لصحتك أن تشرب الكمية الموصى بها من الماء يومياً (ثمانية أكواب من الماء، أو نحو لترين)، لا يهم مقدار ما تشربه فقط.


ويشرح كريس ساندرز، خبير الترطيب في Radnor Hills، قائلاً: «تستطيع كليتاك معالجة ما يصل إلى 800 مل من الماء في ساعة واحدة. وإذا كنت تشرب الماء بكميات زائدة عن ذلك، فسوف يمر ببساطة عبر كليتيك دون إعادة امتصاصه لاحقاً. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي إلى التورم».


ولذلك، في حين تم التأكيد بحق أنك بحاجة إلى شرب نحو 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا، فإن شرب كمية كبيرة من الماء في تتابع سريع لن يفيدك كثيراً.

 

البيان


 




 

 


 

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