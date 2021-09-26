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الأحد، 26-09-2021 09:34 ص

أخصائي تغذية يحذر من تناول الشوربة يومياً لهذا السبب

شوربة


الوكيل الإخباري - حذر أندري بوبروفسكي، أخصائي التغذية، وأستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة ولاية سانت بطرسبرج، من تناول الشوربة يومياً لأن الاستهلاك المنتظم للحوم البقر أو مرق الدجاج يمكن أن يضر الجسم، على وجه الخصوص، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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يقول بوبروفسكي: «لقد ثبت أن العديد من أمراض تصلب الشرايين، ومرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ترتبط بالاستخدام المستمر للأحماض الدهنية المشبعة، أي الدهون الحيوانية»، مضيفا أن إحدى التوصيات الأكثر فعالية هي تقليل الدهون الحيوانية، بما في ذلك تناول الحساء أو الشوربة، في النظام الغذائي.


يكمن الخطر أيضًا في حقيقة أنه يمكنك ملاحظة التأثير الضار للأحماض الدهنية المشبعة على الصحة عندما يكون الوقت متأخرًا من الليل بالفعل، بحسب أخصائي التغذية، حيث يتطور تصلب الشرايين بشكل غير محسوس على مر السنين، كما أوضح بوبروفسكي. وأيضا، يمكن أن يؤدي تناول الشوربة أو الحساء الدسمة إلى زيادة بعض الأمراض المزمنة.


ويحذر بوبروفسكي، تحديدا، من المرق الغني بالدهون، مؤكدا أنه «يمكن أن يؤدي إلى نوبة النقرس، وحصى المرارة، و تحص بولي، ونوبة التهاب البنكرياس»، مشيرا إلى أنه من الأفضل استخدام مرق أو حساء غير دسم، حيث سيكون الأمر أقل ضررًا.

 

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