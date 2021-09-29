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الأربعاء، 29-09-2021 02:12 م

أطعمة تقاوم الأنسولين وتعزز دهون البطن

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الوكيل الإخباري - تعزز دهون البطن وتقاوم الأنسولين المتحكم في مستويات السكر في الدم، هكذا تعمل أسوأ 4 أطعمة على تراكم دهون البطن وبطء وظيفة الأنسولين في الجسم، والتي قد يتم تناولها بصفة مستمرة وبالطريقة العشوائية.

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وهنا سنجد ارتباط وثيق بين بطء عمل الأنسولين في الجسم وزيادة الدهون الضارة في الجسم، إذ نجد أن الأنسولين هو هرمون أساسي يتحكم في مستويات السكر في الدم، ويساعد على نقل السكر في الدم إلى الخلايا للتخزين، لذا عندما تكون الخلايا مقاومة للأنسولين، لا يمكنها استخدامه بالشكل الفعال، ما يساهم ذلك في ارتفاع معدلات السكر وتعزيز دهون البطن وتراكمها، بالشكل الذي يزيد من صعوبة حرقها والقضاء عليها في أسرع وقت.

 

4 أطعمة تقاوم الأنسولين وتعزز دهون البطن:

 

1 - الآيس كريم، من أسوأ الأطعمة التي يترتب عليها ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة عمل الأنسولين، ما يعزز ذلك دهون البطن الضارة ويزيد من تراكمها ويصعب حرقها على الداوم.
2 - البسكويت، يحوي كميات عالية من السكر والدقيق المكرر والدهون المضافة، ما يؤثر ذلك على دهون البطن، إذ يتداخل البسكويت مع قدرة الجسم على الحفاظ على الطاقة المناسبة ومستويات السكر في الدم، وبالتالي سيساهم ذلك في زيادة الدهون الحشوية بدون سابق إنذار.
3 - عصائر الفواكه، لا شك أنه يوفر للجسم الفيتامينات والمعادن، إلا أن الفركتوز الذي يحتوي عليه يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتعزيز زيادة الدهون الضارة في منطقة البطن.
3 - الهامبرجر، يجمع بين الكربوهيدرات والبروتينات المعروفة باسم" الكربوهيدرات البسيطة"، وهي من الأنواع التي تساهم في مقاومة الأنسولين، وذلك على عكس الكربوهيدرات المعقدة التي تستفيد من الطاقة ومستويات السكر في الدم، وبالتالي تناولها لفترات طويلة قد يعزز دهون البطن ويزيد من الوزن في أسرع وقت.

 

لابد من الحد من تناول الأطعمة السالفة الذكر، إذ يكفي تناولها مرة في الأسبوع وبكميات قليلة، من أجل الحفاظ على أداء وظيفة الأنسولين في الجسم، والتي قد تؤثر بالشكل الإيجابي أو السلبي على دهون البطن.

 

المصدر - هي 

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