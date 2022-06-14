أفضل نباتات ورقية تسرع تخفيض الوزن

الوكيل الإخباري - يمكن حل مشكلات الوزن بسهولة بطريقة فعالة باستخدام النباتات الورقية الخضراء الشائعة والمتوفرة بكثرة، والتي تساعد في تقليل الوزن بشكل ملحوظ، وتحسين الصحة العامة للأسرة.

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فيما يلي أهم النباتات الورقية الخضراء التي تساعد في حرق الدهون، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا:



أوراق الكاري

يمكن أن تساعد أوراق الكاري في إنقاص الوزن بشكل كبير عند مضغها كل صباح على معدة فارغة. أوراق الكاري مليئة بالمغذيات والمركبات ذات الأصل النباتي مثل “ماهانيمبين”، وهو مادة قلوية لها تأثيرات مضادة للسمنة وخفض الدهون، عبر زيادة معدل الأيض والتقليل من ترسب الدهون في الجسم. كما أنه يعالج مرض السكري وينقي الدم.

الأوريجانو

عشب مدهش مليء بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل البوليفينول والفلافونويد، ولا يساعد فقط في تنظيم الأنسولين في الجسم ولكنه أيضًا يحافظ على شكل الجسم. وهو من الأعشاب الممتازة التي تساعد في إدارة مشاكل الوزن وتحل مشكلة الإمساك.

البقدونس

يعتبر البقدونس علاجًا طبيعيًا يساعد في إنقاص الوزن، وهو عشب بسيط يُزرع محليًا يساعد في تقليل الوزن. له خصائص للتحكم في وزن الماء ومستويات السكر ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم. هذه الأوراق غنية بالألياف، وتصلح مشكلة الانزعاج والانتفاخ بسبب خصائصها الهضمية.

الكزبرة

غنية بالمعادن والفيتامينات، وفعالة في تنظيم الوزن ومستويات التمثيل الغذائي. يمكن تناول أوراق الكزبرة الغنية بالمغنيسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك في السلطات أو الصلصة الخضراء. الكيرسيتين عنصر حيوي موجود في هذه الأوراق ويفعل المعجزات في فقدان الوزن.



إكليل الجبل

إكليل الجبل مليء بمضادات الأكسدة ويساعد في تجديد الخلايا، فهو يساعد في تحسين حالة التمثيل الغذائي وإدارة نسبة السكر في الدم، وهو عشب قديم يستخدم في تحضير الأدوية التقليدية أيضًا. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لهذه الأوراق في التحكم في احتباس الماء وتحسين التمثيل الغذائي مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

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