أمراض العمود الفقري .. 9 مشكلات تؤثر عليه

الوكيل الإخباري- يدعم العمود الفقري الجسم بأكمله، عندما يصاب بمشكلة ما، يشعر الشخص بعدم الراحة، وتقل قدرته على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.



في التقرير التالي، نستعرض أبرز الأمراض التي تهدد العمود الفقري، وفقًا لموقع "WebMD".



أمراض العمود الفقري

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1- الانزلاق الغضروفي

من أبرز الأمراض التي تصيب العمود الفقري، ينتج عن الضغط المستمر على الفقرات والغضاريف الموجودة بينها، بالإضافة إلى ضعف العضلات وزيادة الوزن والقيام بحركات خاطئة أثناء الانحناء والجلوس.



ويعتبر الانزلاق الغضروفي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 40 عامًا.



2- هشاشة العظام

العمود الفقري من عظام الجسم التي قد تصاب بالهشاشة مع تقدم العمر، خاصةً عند النساء، وقد تساهم المسكنات والتمارين في تخفيف الأعراض نسبيًا.



3- التضيق الشوكي

عندما تكون المساحة الداخلية للعمود الفقري صغيرة جدًا، يحدث ضغطًا كبيرًا على الحبل الشوكي والأعصاب، مما قد يؤدي إلى الشعور بالألم والتنميل.



في المقابل، قد لا يسبب التضيق الشوكي -الذي يحدث أسفل الظهر والعنق في معظم الحالات- أي أعراض، يستدل منها الشخص على الإصابة به.



4- عرق النسا



مرض يصيب العصب الوركي بسبب العوامل التالية:



- التعرض لانزلاق غضروفي قطني أو عجزي، نتيجة للجلوس لفترات طويلة.



- الحمل.



- وضع محفظة في الجيب الخلفي للبنطال والجلوس عليها.



- أخذ حقنة في العضل بشكل خاطئ.



- الإصابة بسرطان المبيض.



- تزحزح الفقرات القطنية أو العجزية، بسبب تعرض العمود الفقري للكسور.



- عيب خلقي.



ويسبب عرق النسا آلامًا شديدة، بدءًا من أسفل الظهر، مرورًا بالأرداف والفخدين، وصولًا إلى القدمين.



5- الجنف

مرض أكثر انتشارًَا بين الأطفال، يتسبب في حدوث ميلان جانبي للعمود الفقري، مما يؤدي إلى عدم تساوي الكتفين، ويتمثل علاجه في الخضوع لعملية جراحية تصحيحية.





6- التهاب الفقرات التصلبي

مرض يهدد العمود الفقري في المقام الأول، لكنه قد يصيب أيضًا أي مفصل في الجسم، يهدد الرجال أكثر من النساء، ويمكن أن ينتشر بين أفراد العائلة، وتشمل أعراضه:



- ألم أسفل الظهر.



- ألم في المؤخرة.



- التيبس.



والتهاب الفقرات التصلبي ليس له علاج، ولكن يمكن إبطاء تطوره عن طريق العلاج الطبيعي، والتغلب على آلامه بتناول مضادات الالتهاب اللاستيرويدية.



7- كسور العنق والظهر

لكسور العنق تأثيرات سلبية على العمود الفقري والحبل الشوكي، لأنها تحدث في الفقرات السبع العلوية الموجودة أسفل الجمجمة مباشرة.



بينما كسور الظهر، يتوقف مدى الضرر التي تلحقه بالعمود الفقري والحبل الشوكي على موضع الكسر.





8- الانزلاق الفقاري

السبب الرئيسي لآلام أسفل الظهر، خاصةً عند كبار السن والرياضيين، تنزلق فيه فقرة أو أكثر من العمود الفقري إلى الأمام، وقد يساهم العلاج الطبيعي في تحسن الأعراض.



9- إصابات الحبل الشوكي

هي أي ضرر يلحق بالحبل الشوكي، ويؤثر سلبًا على وظائفه بشكل مؤقت أو دائم، عادة ما تنتج عن الحوادث، مثل السقوط على الظهر أو الاصطدام بسيارة، وقد تصل مضاعفاتها إلى حد الشلل.



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