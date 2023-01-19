المأكولات البحرية تقي من أمراض الكلى

الوكيل الإخباري-كشفت دراسة جديدة أن المستويات المرتفعة من أحماض أوميغا3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وانخفاض في بطء وظائف الكلى.



ولم يتم العثور على علاقة الوقاية لوظائف الكلى مع مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 النباتية.



ونُشرت الدراسة في "بريتش مديكال جورنال"، ورغم أن الارتباط بين أوميغا 3 البحرية والوقاية من أمراض الكلى كان متواضعاً، لكنه يكفي لدعم التوصية بتناول المأكولات البحرية لصحة الكلى.



وأجرى الدراسة فريق من جامعة نيو ساوث ويلز ومعهد جورج للصحة العالمية، واعتمدت على بيانات 12 بحث سابق فحص قدرة الكلى على إزالة النفايات، وعلاقتها بمجموعة أحماض أوميغا 3 الدهنية.



وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن 700 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض كلوي مزمن.



وتوجد أحماض أوميغا 3 في المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون، كما توجد في المأكولات البحرية كالسلمون والسردين والتونة والمكاريل، والروبيان (القريدس) والمحار وسرطان البحر.

اضافة اعلان

24