الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي مصري من فتاة أردنية

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون

وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

الخميس، 19-01-2023 09:32 ص

المأكولات البحرية تقي من أمراض الكلى

65195-resize


الوكيل الإخباري-كشفت دراسة جديدة أن المستويات المرتفعة من أحماض أوميغا3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وانخفاض في بطء وظائف الكلى.

ولم يتم العثور على علاقة الوقاية لوظائف الكلى مع مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 النباتية.

ونُشرت الدراسة في "بريتش مديكال جورنال"، ورغم أن الارتباط بين أوميغا 3 البحرية والوقاية من أمراض الكلى كان متواضعاً، لكنه يكفي لدعم التوصية بتناول المأكولات البحرية لصحة الكلى.

وأجرى الدراسة فريق من جامعة نيو ساوث ويلز ومعهد جورج للصحة العالمية، واعتمدت على بيانات 12 بحث سابق فحص قدرة الكلى على إزالة النفايات، وعلاقتها بمجموعة أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن 700 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض كلوي مزمن.

وتوجد أحماض أوميغا 3 في المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون، كما توجد في المأكولات البحرية كالسلمون والسردين والتونة والمكاريل، والروبيان (القريدس) والمحار وسرطان البحر.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
222222

متى ينذر ألم الكتف بالاصابة بالذبحة الصدرية ؟

35931394_101

حقيقة حول استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد

benefits-of-cold-showers

5 أضرار لعدم الاستحمام بعد ممارسة الرياضة

tbl_articles_article_21026_328eccb2944-0d25-4353-a8f1-aa49f7feaca7

أسباب الآم القدم المتعددة وطرق العلاج

2020_6_6_12_4_55_323

فئات الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين B12

2023118162915200AV

هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة

أخبار متعلقة
2020_6_6_12_4_55_323

فئات الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين B12

tbl_diseases_disease_429_9732260c493-5b63-43ee-9874-314edee08a77

علامات في العين تنذر بأمراض مزمنة

2023_1_10_23_6_40_567

بعوض الشتاء.. الأمراض التي قد يسببها وطرق لتجنب لدغاته المزعجة

tbl_articles_article_25658_42bc73c839-8c39-4337-ae0a-496764d4ed0c

هل مكملات أوميغا 3 خطر للحامل؟

2021_3_11_16_23_59_448

4 أسباب للتجشؤ

2022_12_29_16_46_46_943

5 أمراض قد تسبب الغرغرينا