أمل جديد لفاقدي البصر

يدرس فريق من الأطباء في كندا، إمكانية مساعدة المرضى الذين فقدوا البصر بسبب أمراض تنكّس شبكية العين، عن طريق تنشيط خلايا كامنة في الشبكية.ومن المعروف أن تنكّس شبكية العين يرجع إلى فقد الخلايا ذات الحساسية للضوء التي تقع على الشبكية في مؤخرة العين، وعندما تنتكس هذه الخلايا بسبب الأمراض المختلفة، لا تستطيع العين تعويضها، وبالتالي يتدهور نظر المريض حتى يفقد بصره بشكل كامل في نهاية المطاف.وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Proceedings of the National Academy of Sciences، يدرس فريق بحثي من جامعة مونتريال إمكانية تنشيط الخلايا الدبقية الكامنة في الشبكية، بحيث يمكن تحويلها إلى خلايا جديدة ذات سمات تشبه المستقبلات الضوئية، ما يتيح للمرضى التمييز بين الألوان، بل والقراءة وقيادة السيارة.