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الأربعاء، 22-11-2023 02:14 م

أهم فوائد النوم الجيد.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - النوم الجيد أفضل طريقة لتعزيز صحتك وجهازك المناعي وحالتك المزاجية علاوة على زيادة الإنتاجية، وبحسب الخبراء يجب على الشخص أن ينام نحو 8 إلى 10 ساعات في اليوم، للحصول على نوم مناسب وروتين صحي.

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فوائد النوم الصحي:

النوم يقوى قلبك
إذا لم يحصل الشخص على نوم مناسب، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في القلب مثل الأزمة القلبية أو ارتفاع ضغط الدم، قلة النوم تسبب في إطلاق جسمك لهرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول، ما قد يحفز قلبك على العمل بجدية أكبر، كما هو الحال بالنسبة لجهاز المناعة، يحتاج قلبك أيضًا إلى الراحة حتى يتمكن من العمل بشكل قوي.

مفيد لتعزيز جهاز المناعة
عندما يحصل الشخص على النوم المناسب الذي يحتاجه، تحصل البروتينات والخلايا المناعية على الراحة التي تحتاجها لمحاربة الأمراض مثل الأنفلونزا أو البرد.

تحسين المزاج
النوم الجيد يمكن أن يرتبط بالمزاج الجيد، فإذا نام الشخص جيدًا، فإنه يشعر بالسعادة وتحسين المزاج، عندما يتم تعزيز مستويات الطاقة لدى الشخص، فإن ذلك سيساعد الشخص على اجتياز التحديات ومواجهتها.

النوم يحسن ذاكرتك
النوم يمنحك مقدار الراحة التي يحتاجها جسمك، حتى لو كان عقلك لا يزال يعمل، إنها عملية تعزيز وتحديث ذكرياتك .


خفض الوزن
النوم الجيد يساعد جسمك على التخلص من الوزن الزائد، إذا لم يحصل الشخص على القدر المناسب من النوم، فسيقوم جسمه بإنتاج هرمون يسمى الجريلين، والذي سيعزز الشهية، وسينخفض إنتاج هرمون الليبتين، وهو الهرمون الذي يحدد ما إذا كان الشخص ممتلئًا أم لا، عندما لا ينام الشخص بشكل صحيح في الليل، فإنه يكون أكثر توتراً ولا يملك الطاقة اللازمة لمحاربة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.

 

لبنان 24

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