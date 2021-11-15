إبتكار جديد لعلاج مشكلة الارتجاع المعدي المريئي

الوكيل الإخباري - يعاني حوالي 20٪ من البالغين من أعراض الإرتجاع المعدي المريئي أو الإرتجاع الحمضي، وهي حالة تندفع فيها محتويات المعدة التي تحتوي على الأحماض بانتظام إلى المريء، ما يسبب للشخص أعراضاً مزعجة.

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تنجم هذه الحالة عن ضعف الصمام الموجود بين المعدة والمريء، الأمر الذي يحول دون انغلاقه على النحو الصحيح، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة من الأعراض التي تتفاوت بين الشعور بطعم حامض في الفم وصعوبة في البلع والقيء وألم شديد في الصدر.

تثنية قاع المعدة لمرضى الإرتجاع المعدي المريئي



غالباً ما يمكن التعامل مع هذه الحالات وتقليل الأعراض من خلال وصف الأدوية للمرض، ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المرضى الذين يشعرون بالقلق بشأن الآثار الجانبية أو يترددون في الإعتماد على الأدوية اليومية، فقد كانت الجراحة هي الخيار الثاني الوحيد المتاح لهم في السابق. ويشكل توفير إجراء تثنية قاع المعدة عبر الفم دون شق جراحي في معهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" تحولاً نوعياً بالنسبة للمرضى الذين أصبح لديهم الآن إمكانية اختيار نهج ثالث لتقليل الأعراض التي يعانون منها.



وتعتمد عملية "تثنية قاع المعدة عبر الفم دون شق جراحي" على قيام الأطباء بالوصول إلى الصمام الموجود بين المعدة والمريء من خلال الفم، مستخدمين جهازاً متخصصاً لاستعادة وظائف الصمام وتنشيطها عن طريق إنشاء حلقة من الأنسجة حول الصمام وتثبيته في مكانه، باستخدام أدوات تثبيت صغيرة وقوية للغاية. ولا يتطلب هذا الإجراء إحداث أي شقوق جراحية كون عملية الوصول إلى الصمام تتم عن طريق الفم، كما لا يتطلب الأمر مكوث المريض في المستشفى بعد العملية.



وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن فعالية الإجراء الجديد لا تقل عن فعالية العمليات الأكثر توغلاً جراحياً.





وأضاف الدكتور رودريجيز في تعليقه على الإبتكار الجديد: "تعدَ هذه العملية غير الجراحية خياراً مثالياً للمرضى الذين لا يرغبون بتناول الأدوية أو إجراء عملية جراحية، حيث يوفر لهم الإجراء الجديد طريقة فعالة وطفيفة التوغل لتقليل أعراض الإرتجاع الحمضي تماماً كما تفعل الجراحة، ولكن من دون التعقيدات التي يمكن أن تصاحب العمليات الجراحية أو تأخر فترة التعافي. وبالنسبة للغالبية العظمى من المرضى، يساعدهم الإجراء الجديد على تقليل الإعتماد على الأدوية وعيش نمط حياة خالٍ من الأعراض المزعجة التي عانوا منها طويلاً".



المصدر - هي

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