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السبت، 11-12-2021 03:41 م

إرشادات تساعدك على التخلص من انتفاخ البطن

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الوكيل الإخباري - انتفاخ البطن من مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة وتحدث نتيجة العديد من العوامل التي من بينها الإمساك أو الغازات الزائدة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر ما يتم تناوله من أطعمة ومشروبات بشكل كبير على الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

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لحسن الحظ، ثبت أن العديد من المكونات تعزز انتظام حركة الجهاز الهضمي، وتمنع احتباس السوائل، وتعزز صحة الأمعاء، وكلها يمكن أن تساعد في منع الانتفاخ، وفيما يلي نستعرض إليكم أهم هذه الأطعمة وفق ما جاء في "webmd"، "healthline".

 

وهناك بعض الأطعمة التي تساهم في التخلص من الانتفاخ

 

الأفوكادو
علاوة على ذلك، الأفوكادو غني بالألياف التي تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي لدعم الانتظام والمساعدة في منع الإمساك والانتفاخ.

 

الخيار 
يحتوي الخيار على حوالي 95٪ من الماء، مما يجعله رائعًا للتخفيف من الانتفاخ، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في ضمان البقاء رطبًا وتلبية الاحتياجات اليومية من السوائل، وهذا قد يمنع احتباس الماء ويخفف من الانتفاخ الناجم عن الجفاف.


الزبادي 
الزبادي مليء بالبروبيوتيك، وهو نوع مفيد من البكتيريا التي تلعب دورًا رئيسيًا في صحة الأمعاء.
وفقًا لبعض الأبحاث، قد تعمل البروبيوتيك على تحسين تواتر البراز وثباته لتعزيز الانتظام، علاوة على ذلك، فقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من انتفاخ البطن الناجم عن حالات مثل متلازمة القولون العصبي، وهو اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة.

 

التوت 
التوت مثل الفراولة مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بالألياف، كما يحتوي التوت الأسود على ما يقرب من 8 جرامات من الألياف لكل كوب أي 150 جرامًا، فزيادة تناول الألياف يمكن أن يعزز صحة الأمعاء ويلين البراز لمنع الإمساك والانتفاخ.

 

الزنجبيل 
الزنجبيل عشب معروف جيدًا بقدرته على تهدئة الاضطرابات الهضمية، على سبيل المثال، تظهر بعض الأبحاث أن الزنجبيل يمكن أن يسرع من إفراغ المعدة لمنع الانتفاخ والشعور بالامتلاء

 

المصدر - الكونسلتو 

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