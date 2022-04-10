إليكم بعض الإجراءات التي تساعد على خفض ضغط الدم

الوكيل الإخباري - كيف يمكنني خفض ضغط الدم؟ سؤال يردده حميع المصابين بارتفاع ضغط الدم، يمكن للجميع الاستفادة من اتخاذ تدابير لخفض ضغط الدم. حتى لو كان لديك ضغط دم صحي، لا يزال بإمكانك اتخاذ خطوات لضمان بقائه صحيا.

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يمكن أن تساعد تعديلات نمط الحياة التالية في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ من خلال اتباع هذه الإجراءات :

الحفاظ على وزن صحي سليم ومعتدل

وقد تم البحث جيدا أن زيادة الوزن يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم، الحفاظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يقلل إلى حد كبير من ضغط الدم، كما انه فقدان أقل من 10٪ من الوزن الزائد يمكن أن يخفض ضغط الدم، زيادة الوزن هو أيضا عامل خطر لأمراض القلب والسكري.

التوقف عن التدخين

التدخين هو عامل خطر رئيسي آخر لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، بمجرد الإقلاع عن التدخين، سيتم خفض خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى النصف في غضون عامين، هناك الكثير من الطرق المختلفة للمساعدة في جعل الإقلاع عن التدخين أسهل.



تقليل تناول الملح

يرتبط الملح إرتباطا مباشرا بإرتفاع ضغط الدم، لأن الصوديوم في الملح هو الذي يؤثر على ضغط الدم، من ناحية ثانية فإنه يوجد العديد من الدلائل التي تؤكد بأنّ الأشخاص الذين لديهم وراثة في ضغط الدم، تقل لديهم القدرة على التخلص من الملح في أجسادهم.

زيادة تناول الفواكه والخضروات

يمكن خفض ضغط الدم المرتفع باتباع خطة الأكل الصحي التي تحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضروات، يجب على البالغين تناول ما لا يقل عن 5 قطع من الفواكه والخضروات كل يوم. شراء الكثير من الفواكه والخضروات في مجموعة متنوعة من الألوان. وقد ثبت بشكل كبير الفواكه والخضروات للمساعدة في الوقاية من أمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

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