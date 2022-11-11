الجمعة 11-11-2022
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الجمعة، 11-11-2022 01:20 م

إليكم كيفية الوقاية من فقر الدم.. نصائح يجب عليك معرفتها

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الوكيل الاخباري- فقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من كرات الدم الحمراء السليمة لحمل كمية الأوكسجين الكافية إلى أنسجة الجسم.

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هناك عدة أنواع من فقر الدم، فقد يكون فقر الدم مؤقتًا أو طويل الأجل، وقد يتدرّج من البسيط إلى الحاد، غالبًا ما يحدث فقر الدم لأكثر من سبب واحد، راجع طبيبك إذا شككت في إصابتك بفقر الدم، فربما يكون علامة على وجود مرض خطير.
ومن الضروري التنويه على أنه لا يمكن الوقاية من فقر الدم الوراثي، أما فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، أو فيتامين ب12، أو حمض الفوليك يمكن الوقاية منه من خلال الإجراءات الآتية:

غسل اليدين جيدًا لمنح حدوث التهابات
المحافظة على شرب كميات كافية من الماء
تناول المصادر الغنية بفيتامين ج للمساعدة في امتصاص الحديد
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
تحدث مع طبيبك فور ظهور أي من أعراض فقر الدم
اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على ما يكفي من تلك العناصر لتعويض النقص فيها
متابعة صحة الأسنان مع الطبيب المختص
من الضروري أيضا تناول الأغذية الغنية بفيتامين "C"، مثل: الطماطم، والحمضيات، والفليفلة، لأنها تساعد في امتصاص الحديد من مصادره.

 

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