إليك فوائد حمض الفولفيك للبشرة

الوكيل الإخباري - يعتبر حمض الفولفيك (Fulvic acid) بمثابة سر لإشراق البشرة ونضارتها، حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.



إذ أوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي"، أن حمض الفولفيك يندرج ضمن مضادات الأكسدة القوية، وبالتالي فهو يعمل على حماية البشرة من المؤثرات البيئية الضارة مثل تلوث الهواء والأشعة فوق البنفسجية.

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وأضافت "هاوت.دي" أن حمض الفولفيك يمتاز أيضاً بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للبكتيريا، وبالتالي فهو يساعد البشرة على التخلص من الشوائب كمواضع الاحمرار والتورم والبثور.



ويمكن استعمال مستحضرات العناية المحتوية على حمض الفولفيك صباحاً ومساء، ومن الأفضل إدراجها ضمن روتين العناية الصباحي كي يؤتي مفعوله المرجو بشكل أفضل.

وأشارت إلى أن حمض الفولفيك يدخل أيضاً ضمن مكونات مستحضرات العناية بالشعر، من أجل تقوية بنية الشعر وحمايته من التقصف والتساقط.



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