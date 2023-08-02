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الأربعاء، 02-08-2023 06:26 ص

طبيبة توضح لماذا يجب أحيانا تغيير الشامبو

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الوكيل الاخباري - أعلنت البروفيسورة يوليا غالياموفا أخصائية الأمراض الجلدية وأمراض الشعر، أن غسل الشعر بالشامبو ليس سوى إجراء صحي للتخلص من دهون فروة الرأس الزائدة.

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وتشير البروفيسورة في مقابلة مع Pravda.Ru، إلى أن منتجي الشامبو يقدمون منتجاتهم على أنها للعناية بالشعر.


وتقول: "الشامبو مخصص للنظافة الشخصية. ولا حاجة لاعتباره حاجة عظيمة".
وتؤكد على أنه يجب اختيار الشامبو المناسب.


وتقول، "يجب اختيار الشامبو وفقا لنوع وخصائص الشعر- شعر زيتي وشعر جاف وما إلى ذلك. أي أن اختيار الشامبو يعتمد على ذلك. والباقي عبارة عن حيل تسويقية".


وتوصي الخبيرة بعدم الاكتفاء بغسل الشعر فقط.


فتقول: "يجب استخدام البلسم إذا كان الشعر طويلا. لأن البلسم يحمي من المؤثرات الخارجية - الشمس والرياح والصقيع ومن تغيرات درجات الحرارة ومنتجات تصفيف الشعر. وهذه أشياء أساسية لا تضر بالشعر".


ووفقا لها، يجب تغيير الشامبو بصورة دورية.


وتقول: "يمكن تغيير الشامبو لأن زهم فروة الرأس يمكن أن يتغير. واستنادا إلى ذلك يصبح الشامبو الذي استخدمه الشخص في العام الماضي أو قبل شهرين، غير ملائم الآن، وهذه حالة شخصية بحتة. لذلك لا يوجد شامبو فريد من نوعه ملائم لجميع أنواع الشعر ويلبي رغبات الجميع".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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