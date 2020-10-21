إنقاص الوزن وطرد السموم .. فوائد مذهلة للجوافة

الوكيل الاخباري – تحتوي الجوافة على العديد من الفوائد الصحية، الأمر الذي يجعلها من أفضل فواكه الشتاء ذات القيمة الغذائية العالية.

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وتحتوي الجوافة على فيتامين "سي" وفيتامين "أ" والألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس وتعد جميعها عناصر مهمة لصحة الجسم، بحسب ما نقله موقع "بوابة أخبار اليوم" عن استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية.



وذكر استشاري التغذية العلاجية، أن الجوافة تقدم للجسم فوائد مذهلة، منها:



- تقوي البصر وتحمي العين من الإصابة بالأمراض

- تساعد في الحماية من السرطان كالبروستاتا الذي يصاب به الرجال وسرطان الثدي عند النساء



- تطرد السموم من الجسم



‏‎- تقضي على آثار البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء



‏‎- تسبب زيادة القدرة على التركيز



- تساعد في الشفاء من نزلات البرد



- تقلل اضطراب وظائف الغدة الدرقية



‏- تعمل على ضبط ضغط الدم وتحد من ارتفاعه



‏‎- تكافح علامات الشيخوخة والتجاعيد



- تساعد في إنقاص الوزن

المصدر : سبوتنك







