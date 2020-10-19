ابرز الطرق التي تساعد على علاج ضغط الدم المرتفع

الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع ضغط الدم من اكثر المشاكل الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص خاصة اصحاب التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وكبار السن ومن لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم .



ويعتبر أسلوب الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن علاج الضغط المرتفع من خلال 3 طرق رئيسية ، ابرزها :

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خسارة الوزن

يعد خسارة الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



تجنب الإجهاد

يجب عليك أن تمتنع عن الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.



ممارسة الرياضة

يؤدي النشاط البدني المنتظم في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



المصدر : الامارات نيوز

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