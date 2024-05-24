الجمعة 24-05-2024
الوكيل الاخباري
 

استدراج وقنص جنود الاحتلال .. القسام تنفذ عمليات كبيرة الجمعة

احذرها .. 5 علامات تكشف فساد الدجاج

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اصابة 8 جنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

إنطلاق الفائقة الدولية (GKS Auto) - الوكيل الجديد و الحصري لعلامة MG Motor في الأردن

الدفاع المدني يتعامل مع 1412 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

صفارات الإنذار تدوي اليوم للمرة الثانية في الجليل الأعلى

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

القسام: استهدفنا 5 دبابات للاحتلال في جباليا ورفح

مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار بالهند

الجمعة، 24-05-2024 02:52 م

احذرها .. 5 علامات تكشف فساد الدجاج

9998955885


الوكيل الإخباري- الدجاج من الأطعمة الغذائية المفيدة، ومع ذلك يمكن أن يفسد ويؤثر ذلك على مذاقه وملمسه، وفي بعض الحالات قد يجعلك مريضًا.

اضافة اعلان


ولهذا السبب من المهم معرفة كيفية معرفة ما إذا كان الدجاج فاسدًا أم لا، ولحسن الحظ يمكن لربة المنزل البحث عن علامات معينة للتأكد من أنك تتناول دجاجًا آمنًا للاستهلاك، وفقًا لما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.


المظهر واللون
يجب أن يكون الدجاج النيء لونه ورديًا فاتحًا مع قطع دهنية بيضاء، لكن إذا كان اللحم رماديًا أو أخضرًا أو الدهن أصفر اللون فهذا علامة على الفساد ويجب عليك التخلص من الدجاج فورًا.


نمو العفن

إذا لاحظت أي علامات واضحة للفساد، مثل نمو العفن، يجب التخلص من الدجاج، وتجنب إزالة الجزء الصغير الخاص بالعفن، ولكن من الأفضل التخلص من الدجاجة بأكملها.


الرائحة

من العلامات الواضحة على الدجاج الفاسد وجود رائحة كريهة، لذا إذا انبعثت منه رائحة حامضة أو كبريتية مشابهة للبيض الفاسد، فتخلص منه فورًا.


النسيج

يتمتع الدجاج النيء الطازج بملمس لامع وناعم إلى حد ما، لكن إذا كانت يديك تحتوي على بقايا لزجة بعد لمس الدجاج النيء، فهذه علامة على أنها فاسدة.


تاريخ الشراء وانتهاء الصلاحية

إلى جانب علامات الفساد الواضحة، من المهم أيضًا النظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية قبل شراء الدجاج.

مصراوي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_7_20_2_55_4_341

تعاني من الهبوط في الطقس الحار؟- 7 نصائح تخلصك منه

WGSZCOPPYA

4 ألوان 'تجذب' البعوض.. لا ترتديها في الصيف

1954123_0

ما تحتاج معرفته عن حمى الضنك

829

نتائج مقلقة لتأثير الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الطفل

1680695049454886400

غسول فم الماتشا يكافح فقدان الأسنان

myelodysplastic-syndrome-002

خلل التنسج النقوي.. متلازمة تستهدف كبار السن

أخبار متعلقة
6110825B-E30A-49C5-8F36-30F206C74C85

تحذير صحي.. هناك أجزاء في الدجاج لا ينبغي تناولها اطلاقاً