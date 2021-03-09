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الثلاثاء، 09-03-2021 12:22 م

احذر من النوم أمام شاشة التلفاز !

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الوكيل الاخباري - يحب الكثير من الأشخاص النوم أمام شاشة التلفزيون، وهذا أمر خاطئ لأنه يؤدي إلى الأرق مع مرور الوقت. وثمة سبب آخر وهو أن التعرّض للضوء الأزرق الذي يصدر عن هذه الشاشة يمكن أن يسبّب اضطراباً في ساعة الجسم البيولوجية.

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وفي هذا السياق، يقول الدكتور مارك راي، وهو اختصاصي في الأعصاب في المعهد الوطني للنوم واليقظة بحسب ما نقلت عنه صحيفة Le Figaro الفرنسية: "يمكن الشاشات المختلفة (التلفزيون، الكمبيوتر، الهاتف الذكي، الألواح الإلكترونية) أن تصدر ضوءاً أشبه بضوء النهار. وهو ما يُعلم الجسم بأنه حان وقت الاستيقاظ".


وتضيف الطبيبة وخبيرة علم النفس فانيسا سليماني: "بشكل أكثر وضوحاً، يمكن هذا الضوء أن يحول دون اكتمال عملية إنتاج الميلاتونين أو هرمون النوم".


ولهذا ينصح الخبراء دائماً بضرورة إطفاء كل أنواع الشاشات قبل الخلود إلى النوم تجنباً للمعاناة من الأرق. كما يشدّدون على ضرورة عدم ممارسة النشاط البدني المكثّف قبل أقل من 3 ساعات من موعد الذهاب إلى السرير.

 

لها

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