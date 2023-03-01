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الأربعاء، 01-03-2023 09:08 ص

ابتكار جديد يساهم في السيطرة على ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- أظهرت أبحاث جديدة في جامعة كولومبيا أن الجهاز الجديد الذي يستخدم الموجات فوق الصوتية لتهدئة الأعصاب مفرطة النشاط في الكلى، يمكنه المساعدة في السيطرة على ضغط الدم.

وبينت التجارب أن الجهاز قلّل باستمرار من ضغط الدم المرتفع بمتوسط 8.5 نقطة لدى أشخاص في منتصف العمر مصابين بارتفاع الضغط.

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وبحسب النتائج التي نشرتها مجلة "جاما" الطبية، يفيد هذا الجهاز مرضى الضغط الذين لا يستجيبون كما ينبغي للعلاج وتغييرات نمط الحياة.


وقال الدكتور أجاي كيرتان مدير مختبرات القسطرة القلبية في نيويورك والمشرف على التجارب: "يمكن تقديم الموجات فوق الصوتية الكلوية للمرضى الذين لا يستطيعون تعديل ضغط الدم بعد محاولة تغيير نمط الحياة والعلاج الدوائي، وقبل أن تحدث أضرار للقلب".


ولا يزال الجهاز استقصائياً، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه خارج التجارب السريرية.


ويُعتقد أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر يتسبب جزئياً في الأعصاب المفرطة النشاط في الكلى، مما يؤدي إلى احتباس الماء والصوديوم ويطلق الهرمونات التي يمكن أن ترفع ضغط الدم.

 

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