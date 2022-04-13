احرصوا على تناول الحليب على السحور

الوكيل الإخباري - يحرص الصائمون على تناول الأطعمة الصحية، التي تمنحهم الطاقة والقوة والحيوية كلما زادت ساعات الصيام، ويهتم آخرون منهم بالأغذية التي لا تتسبب بازدياد وزنهم، لذا ينصح بالحليب ومشتقاته على السحور، وللراغبين بعدم زيادة الوزن، بإمكانهم استهلاك الحليب المنزوع الدسم، لكن لماذا ننصحك بالحليب؟.. إليك أربعة أسباب قد تجعلك تغير نمط سحورك خلال رمضان:

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1. يمنع الجفاف

يحتوي الحليب على كمية كافية من جزيئات الماء، ويعتبر شربه من أفضل الوسائل التي تعنى بترطيب الجسم، لذا يعتبر كوب من الحليب على وجبة السحور أمراً مثالياً لتفادي إصابتك بالجفاف خلال ساعات الصيام، ومن المعلوم أن الإصابة بالجفاف قد تكون لها آثار كارثية على جسم الإنسان.



2. مصدر للطاقة

يعتبر الحليب مصدراً غنياً بفيتامين (B1)، الذي يساعد الجسم على استخدام الكربوهيدرات لإنتاج الطاقة، كما يعد ضرورياً لصحة الدماغ، والجهاز العصبي، والعضلات، بالإضافة إلى أهميته للنمو، ووظائف الخلايا في الجسم، لذلك فإن كوب الحليب على السحور يعد أمراً مهماً لتزويد جسمك بالطاقة خلال نهار رمضان.

3. تخفيف حموضة المعدة

يعتبر الحليب البارد بمثابة دواء لحموضة المعدة ويخفف منها لدرجات كبيرة، وينصح بشرب الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم بهدف تخفيف الحموضة، كما ينصح بشرب هذا الحليب بارداً.



4. عامل مهم في الاسترخاء

يؤكد الخبراء أن كوب الحليب الساخن يساعد على النوم والاسترخاء، لأن الأحماض الأمينية الموجودة في الحليب تساعد على تهدئة العقل وتوتر الأعصاب.



5. مصدر غذائي مهم

يعد الحليب واحداً من أهم المصادر الغذائية للإنسان، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم، وفيتامين (D)، وفيتامين (B12)، والبوتاسيوم، وفيتامين (A)، والزنك، والمغنيسيوم، وفيتامين (B1)، بالإضافة إلى أنَّه يُعدُّ مصدراً ممتازاً للبروتين، والمئات من الأحماض الدُهنية المُختلفة، بما في ذلك أوميغا 3.

زهرة الخليج