اسباب وطرق علاج عرق النسا

الوكيل الإخباري - آلام عرق النَّسا لها أسباب عدة منها الانزلاق الغضروفي وإصابات العمود الفقري وروماتيزم المفاصل والخراجات والكدمات والالتهابات والأورام .

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وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، إن آلام العصب الوركي تمتد من الظهر فوق الأرداف إلى الساق وأحيانا وصولا إلى الأقدام، وغالبا ما تكون الآلام مبرحة كالصعقات الكهربائية، إضافة إلى الوخز والخدر ومظاهر الشلل.



وأضافت الرابطة أنه يتم علاج آلام العصب الوركي وفقا للسبب ودرجة الشدة، مشيرة إلى أن العلاج يشمل العلاج الدوائي كالمسكنات والعلاج الطبيعي والتدليك وتطبيقات السخونة.

وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة، على سبيل المثال عندما يتسبب الانزلاق الغضروفي في ظهور أعراض خطيرة (مثل مشاكل التغوط أو أعراض الشلل أو الألم الشديد، الذي يصعب علاجه) أو عندما يكون ألم العصب الوركي ناجما عن تضيق القناة الشوكية القطنية.



العصب الوركي هو أثخن عصب في جسم الإنسان، يمتد على الجزء الخلفي من الفخذ ويتفرع عند مستوى الركبة إلى فرعي أسفل الساق، العصب الشظوي والعصب الظنبوبي .

ويغذي العصب الوركي عضلات الساق، ومن خلال أجزائه الحسية يقوم بالإبلاغ عن الأحاسيس من الأطراف السفلية إلى الجهاز العصبي المركزي.

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