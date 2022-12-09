الأطعمة المعالجة سبب لتدهور قدرات الذاكرة

الوكيل الاخباري- قالت دراسة جديدة أجريت في جامعة ساوباولو إن معدل الاستهلاك العالي للأطعمة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتدهور المعرفي ومشاكل الذاكرة، أو ما يُعرف بأعراض الخرف.

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ومن أمثلة هذه الأطعمة حبوب الإفطار والوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة والآيس كريم والوجبات المجمدة الجاهزة للأكل واللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر. وهي أطعمة تزايد إنتاجها عالمياً خلال العقود الـ 4 الأخيرة بشكل كبير.



ونُشرت نتائج الدراسة على موقع مجلة "جاما" الطبية، واعتمدت على متابعة استمر 8 سنوات لـ 10755 شخصاً، أعمارهم بين 35 و74 عاماً، ويعيشون في 6 مدن مختلفة في البرازيل.



وأظهرت الدراسة أن الذين يتناول أعلى معدل من السعرات الحرارية عن طريق أطعمة معالجة (28% من السعرات) شهدوا أكبر معدل لتدهور لقدرات الذاكرة، بما في ذلك الطلاقة اللغوية. وافترض الباحثون أن هذا التراجع سببه الاستهلاك المزمن للأطعمة المعالجة.



وتفيد التقارير بأن الأطعمة المعالجة تشكل 58% من السعرات الحرارية التي يتناولها الأمريكيون، و57% من طعام البريطانيين، و48% من طعام الكنديين، و30% من طعام البرازيليين.

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