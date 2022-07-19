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الثلاثاء، 19-07-2022 10:06 ص

الاكتئاب ظاهرة تسبق السكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة ألمانية جديدة إن أعراض الاكتئاب شائعة لدى من أصيبوا بسكتة دماغية، بل إن بعضهم تظهر الأعراض لديهم قبل سنوات من الإصابة، ثم تزداد سوءاً بعدها.

ونُشرت الدراسة في مجلة "نيورولوجي" التي تصدرها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وتم فيها تتبع البيانات الصحية لأكثر من 10 آلاف شخص متوسط أعمارهم 65 عاماً، ولهم تاريخ مع الإصابة بسكتة دماغية.

واستطلعت المشرفة على البحث المشاركين عبر استبيان لقياس درجة الاكتئاب خلال مراحل ما قبل الإصابة وبعدها.

وقالت الباحثة ماريا بلوشل المشرفة على البحث: "الاكتئاب من أكثر المشاكل إلحاحاً لدى الذين أصيبوا بجلطة دماغية، وهو شائع جداً ويشار إليه باسم اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية". "لكن دراستنا وجدت أن أعراضه لا تزداد فحسب بعد السكتة الدماغية، بل تظهر بالفعل الجلطة".

وحذّرت النتائج من أنه حتى الزيادات الطفيفة في أعراض الاكتئاب، وخاصة الأعراض المرتبطة بالمزاج والتعب، قد تكون إشارة على أن سكتة دماغية على وشك الحدوث. ودعت الأطباء إلى مراقبة أعضاء الاكتئاب وتأثيرها على صحة القلب.

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