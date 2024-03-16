السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

الحنيطي يشرف على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة إلى غزة

سيناتور اميركي: لا يمكننا الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد

استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

تفريغ حمولة السفينة "أوبن آرمز" بالكامل في غزة

تنظيم الاتصالات: 196 مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة حتى نهاية عام 2023

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني

السبت، 16-03-2024 02:56 م

البروتين النباتي يحسن نوعية النوم لدى النساء

البروتين-النباتي


الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن البروتينات النباتية قد تحسن نوعية النوم، في حين أن البروتينات الحيوانية يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

ويحتاج الإنسان إلى ما لا يقل عن 7 ساعات يومياً من النوم، وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة لم تتوصل إلى نتائج قاطعة بخصوص تأثير التغذية على النوم إلا أنها وجدت أدلة على أن النظام الغذائي الصحي يحسن نوم بعض الأشخاص.

اضافة اعلان


وفي هذه الدراسة، قام باحثون من جامعة كوليدج في دبلن، بتحليل بيانات 83338 امرأة و14796 رجلاً، شملت التحقق من تكرار الطعام من قائمة شملت 130 مادة غذائية.


وكان على المشاركين الإبلاغ عن استهلاكهم لكل طعام من "أبداً أو أقل من مرة واحدة شهرياً" إلى "أكثر من 6 مرات يومياً"، بناءً على أحجام حصص الطعام القياسية في الولايات المتحدة.


ثم قام الباحثون بحساب كمية أنواع مختلفة من البروتين الكلي، والحيواني، ومنتجات الألبان، والبروتينات النباتية، كنسب مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة.


النتائج
ووجدت النتائج أن النساء اللاتي تناولن كميات أكبر من البروتين النباتي أبلغن عن جودة نوم أفضل، ولكن لم يكن هذا الاتجاه واضحاً لدى الرجال.


ولم يكن لإجمالي تناول البروتين أي تأثير على جودة النوم.


وأثناء النوم، ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشخص، ويتغير التمثيل الغذائي لديه، وتتوازن هرموناته، ويتنفس بشكل أقل عمقاً، ويتعزز التعلّم والذاكرة.


بينما يزيد النوم غير الكافي أو ذو الجودة الرديئة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والسمنة، وضعف جهاز المناعة، ومشاكل الذاكرة والتفكير.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
547794_4_1710581447

ما الوقت المناسب للتمارين في رمضان؟

2_723786

أطعمة تسبب الصداع النصفي

medium_2024-03-11-e3586fb607

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام على المشروبات الغازية؟

446107_59_1710581450

علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها

135-194537-important-keep-teeth-healthy-ramadan_700x400

نصائح هامة للعناية بصحة الفم في رمضان

555555

نصائح لتعزيز الصحة العقلية في رمضان

أخبار متعلقة
ح

في رمضان .. 5 أشياء احذر منها بعد تناول وجبة الإفطار

هل-قلة-النوم-تعيق-نمو-العضلات-أو-تحد-من-أدائها؟

نقص النوم يؤثر على حجم العضلات لدى الشباب

2022_5_14_15_52_16_541

دراسة: العادات الصحية تخفّف مخاطر القولون العصبي

AlmahrahPost2018-03-27-236846

ماذا يحدث لجسمك عند النوم على بطنك؟