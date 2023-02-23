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الخميس، 23-02-2023 02:50 م

أمراض الأسنان .. 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بها

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الوكيل الإخباري- يمكن أن تحدث أمراض الأسنان لأي شخص، ولكن هناك فئات عرضة لخطر الإصابة بها بشكل أكبر من غيرهم، حسبما ذكر الدكتور وليد حسن، رئيس إدارة الأسنان بوزارة الصحة والسكان المصرية .

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الأسنان

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وحدد وليد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الأسنان في الفئات التالية:
- مرضى تلف صمامات القلب.
- المصابون بأمراض القلب الوعائية.
- مرضى فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".
- أصحاب أمراض المناعة الذاتية.
- مرضى السكري.


مراحل تسوس الأسنان
وأكد أن التسوس من أكثر أمراض الأسنان شيوعًا بين هذه الفئات، موضحًا أن الإصابة به تمر بثلاث مراحل، وهي:


المرحلة الأولى من تسوس الأسنان
في هذه المرحلة، تتغذى البكتيريا على السكريات التي تصل للفم بسبب تناول الحلويات والمشروبات المحلاة، ومن ثم تنتج أحماضًا، تتراكم على سطح الأسنان.


المرحلة الثانية من تسوس الأسنان
تقوم فيها البكتيريا بإتلاف الأسنان، عن طريق التغذي على الجزء العضوي الخاص بها، مما يؤدي إلى ظهور التسوس على شكل حفرة صغيرة، تستمر في النمو، حتى تسيطر على السن المصاب بالكامل.


المرحلة الثالثة من تسوس الأسنان
يعاني المريض خلالها من آلام مبرحة، ويرجع السبب إلى وصول البكتيريا للب السن وإصابة العصب بالالتهاب.


أسباب تسوس الأسنان
وأوضح أن تسوس الأسنان عادةً ما تحدث الإصابة به بسبب ما يلي:
- تناول السكريات والنشويات بشكل مفرط.
- سوء التغذية في مرحلة نمو الأسنان.
- عدم الاهتمام بغسل الأسنان بانتظام.


طرق الوقاية من أمراض الأسنان
واختتم وليد حديثه بتوصية الفئات المعرضة لأمراض الأسنان، لا سيما التسوس، باتباع مجموعة الإرشادات، لتجنب الإصابة بها، أهمها:


- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بطريقة صحيحة بعد كل وجبة، لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.
- تقليل النشويات.
- تجنب المشروبات الغازية، خاصةً بين الوجبات.
- تناول الخضراوات والفواكه بكثرة.
- شرب الحليب يوميًا.
- فحص الأسنان كل 6 أشهر في عيادة الطبيب، للكشف المبكر عن الأمراض والإسراع في علاجها.

 

الكونسلتو الطبي 

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