دراسة: المشاعر السلبية تنتقل بالعدوى

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أن المشاعر السلبية بإمكانها أن تنتقل بالعدوى.



وأوضح باحثون، في الدراسة التي نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، نقلاً عن موقع «لايف ساينس» العلمي، أن الإجهاد يمكن أن يكون معدياً.

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وبيَّنوا أن مجرد رؤية شخص آخر في موقف عصيب يمكن أن يجعل أجسامنا تطلق الكورتيزول؛ وهو هرمون يشارك في الاستجابة للضغط.



واقترحوا أن هذه الظاهرة، التي يطلق عليها اسم «الإجهاد التعاطفي»، تميل إلى أن تكون أكثر انتشاراً عند رؤية شخص محبوب أو صديق مقرب في محنة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضاً عند رؤية شخص غريب يعاني.



وقالت تارا بيرو، أستاذة علم النفس وعلم الأعصاب بجامعة دالهوزي بكندا: «من الممكن إدراك مشاعر شخص آخر، خاصة المشاعر السلبية».



وأضافت: «كان من الممكن اختيار هذا في ماضينا التطوري، لأنه سيوفر طريقة غير لفظية للتعبير عن الخطر والخوف».



من جانبه، أكد أستاذ علم الأعصاب بجامعة كامبريدج، جو هربرت، أنه «إذا أصيب شخص بالذعر، فهو في حالة إجهاد».



وذكر أن الفئران، التي تلاحظ جرذا آخر يمر بتجربة مرهقة، تُظهر زيادات في مستويات هرمون التوتر حتى بدون خبرة مباشرة.

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