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الخميس، 12-05-2022 04:18 م

الخزامى…النبتة المعجزة لعلاج الأمراض

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الوكيل الإخباري - من مِنا لا يُعجب بلون زهرة الخزامى البنفسجية التي تخطف الأنظار؟ إلى جانب رائحتها الزكية التي تُهدئ الأعصاب وتبعت في نفسك راحة وطمأنينة لا تجد لها تفسير سوى أنها رائحة سحرية. هذه النبتة المُعجزة لها مجموعة من الفوائد الصحية التي لا تُعد ولا تُحصى. اكتشفوا أبرزها في هذا الموضوع.

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-المساعدة على النوم:
يُساعدك كوب من الخزامى بالحليب على الاسترخاء والنوم بشكل هادئ، دون الشعور باضطرابات أو قلق.

 

-زيادة الشعور بالاسترخاء:
تحتوي الخزامى على زيوت طيارة تُساعد في زيادة الشعور بالاسترخاء والراحة، لهذا يُفضل استنشاق زيت الخزامى أو وضع القليل منها في ماء أثناء الغليان واستنشاق بخاره.


-التخلص من الكحة الجافة:
يُمكن للخزامى أن تُخفف من الكحة الجافة، يكفي أن تتناولوا كوب من الخزامى المغلية مع الحليب قبل الخلود إلى النوم، مع التأكد من تغطية الجسم جيدا. ستشعرون بتحسن كبير في غضون يومين فقط.

 

صحتي

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