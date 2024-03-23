لمرضى القلب والضغط المرتفع- احرصوا على تناول هذه الأطعمة في السحور

الوكيل الإخباري - تلعب وجبة السحور دورًا كبيرًا في توفير الطاقة لليوم التالي من الصيام، حيث تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها طوال ساعات النهار.



أطعمة مفيدة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم في السحور

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1- الحبوب الكاملة

يمكن تحضيرها باستخدام الشوفان أو الشعير المطبوخ مع الحليب قليل الدسم أو الماء، ويمكن تحليتها بشكل طبيعي باستخدام الموز المهروس أو ملعقة صغيرة من العسل للحصول على نكهة إضافية.

وتحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي تساعد على صيام صحي دون التعرض لأي متاعب.



2- عجة البيض

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين، وللحصول على خيار صحي للقلب، يمكن تحضير عجة باستخدام بياض البيض أو مزيج من بياض البيض وبيضة واحدة كاملة.

ويمكن إضافة الخضار الملونة مثل السبانخ والطماطم والفلفل للحصول على عناصر غذائية إضافية.



3- الزبادي قليل الدسم

يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للبروتين والبروبيوتيك، وهو مفيد لصحة القلب، ويمكن إضافته مع الفراولة أو التوت الأزرق لمزيد من مضادات الأكسدة والألياف.

ويمكن رش قليل من المكسرات أو البذور للحصول على قيمة غذائية رائعة.



4- شوربة العدس

يمكن تحضير شوربة العدس المطبوخة مع الحد الأدنى من الملح والبهارات، وتحتوي الشوربة على البروتين والألياف، مما يساعد في إدارة ضغط الدم.

ويؤكد التقرير أنه عند اختيار خيارات السحور الصحية هذه، يمكن للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب الاحتفال بشهر رمضان والاهتمام بصحتهم.

ومن الضروري الحفاظ على التحكم في كمية الطعام والبقاء رطبًا طوال اليوم، والتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية للحصول على التغذية السليمة.

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