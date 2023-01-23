الصحة العالمية تحذر من خطر الدهون المتحولة على صحة القلب

الوكيل الإخباري-ذكرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن أكثر من 5 مليار شخص من سكان العالم الذي يبلغ تعدادهم 8 مليار نسمة معرضون للدهون المتحولة المنتجة صناعياً والضارة في غذائهم.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف إنها "كانت ترمي إلى اختفاء تلك المكونات غير الصحية في أطعمة معينة بحلول نهاية العام الجاري".



وتعد مصر وباكستان وكوريا الجنوبية بين الدول الأسوأ تضرراً بالأمراض الصحية المرتبطة بالدهون المتحولة.



وقال أمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس "لا يوجد أي فائدة معروفة للدهون المتحولة، ولكنها تحمل مخاطر صحية هائلة تسفر عن تكاليف هائلة لأجهزة الصحة".



وأضاف "على النقيض فالقضاء على الدهون المتحولة فعال من حيث التكلفة وله فوائد جمة على الصحة. وببساطة، الدهون المتحولة هي مادة كيميائية سامة تقتل وليس لها مكان في الطعام. وحان الوقت للتخلص منها على الفور وإلى الأبد".



وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، تؤدي الدهون المتحولة إلى وفيات مبكرة لنحو نصف مليون من خلال أمراض القلب سنوياً.



وأشارت إلى أن الدنمارك شهدت تراجعاً في أمراض القلب والأوعية الدموية حيث أنها اتخذت إجراءات قبل 20عاماً.

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