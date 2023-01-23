الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : ولي العهد والآنسة رجوة يزوران احدى المبادرات - صور

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء الرمثا

المعايطة يستعرض لسفيرة الاتحاد الأوروبي أدوار المستقلة للانتخاب

حملة للحد من انتشار البسطات في إربد غدا

حادث سير يغلق مسرباً على طريق البحر الميت - فيديو

مندوبا عن رئيس الوزراء.. كريشان يفتتح محطة العقبة للسفن السياحية

الحكومة : لا نتوقع رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام الحالي والمقبل

كناكرية عن الاستثمار بالمدينة الجديدة: صندوق أموال الضمان يدخل في أي استثمارات مجدية

للأردنيين.. 160 منحة جامعية في روسيا بمختلف التخصصات والمستويات

كريشان يوجه بتعيين هذه الفئات في كل بلديات المملكة

الإثنين، 23-01-2023 05:03 م

الصحة العالمية تحذر من خطر الدهون المتحولة على صحة القلب

604b5a57-3ade-4645-bdfb-0ac6d2fcbb4b


الوكيل الإخباري-ذكرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن أكثر من 5 مليار شخص من سكان العالم الذي يبلغ تعدادهم 8 مليار نسمة معرضون للدهون المتحولة المنتجة صناعياً والضارة في غذائهم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف إنها "كانت ترمي إلى اختفاء تلك المكونات غير الصحية في أطعمة معينة بحلول نهاية العام الجاري".

وتعد مصر وباكستان وكوريا الجنوبية بين الدول الأسوأ تضرراً بالأمراض الصحية المرتبطة بالدهون المتحولة.

وقال أمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس "لا يوجد أي فائدة معروفة للدهون المتحولة، ولكنها تحمل مخاطر صحية هائلة تسفر عن تكاليف هائلة لأجهزة الصحة".

وأضاف "على النقيض فالقضاء على الدهون المتحولة فعال من حيث التكلفة وله فوائد جمة على الصحة. وببساطة، الدهون المتحولة هي مادة كيميائية سامة تقتل وليس لها مكان في الطعام. وحان الوقت للتخلص منها على الفور وإلى الأبد".

وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، تؤدي الدهون المتحولة إلى وفيات مبكرة لنحو نصف مليون من خلال أمراض القلب سنوياً.

وأشارت إلى أن الدنمارك شهدت تراجعاً في أمراض القلب والأوعية الدموية حيث أنها اتخذت إجراءات قبل 20عاماً.

اضافة اعلان

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مضاعفات_مرض_الجذام

29 يناير اليوم العالمي لمرض الجذام .. ما هو وكيفية علاجه !

2017_12_10_21_35_32_215

5 أساليب للوقاية من التسمم أثناء الحمل

60894-كريم-الحماية-من-الشمس

ما اهمية وضع واقي الشمس في الشتاء ؟

هل_تعلم_عن_الصحة_النفسية

9 مؤشرات تدل على وجود مشاكل في الصحة النفسية

tbl_articles_article_16102_2608e0b4fa4-1ac1-41cb-8d43-1b77f0a37aaf

3 فوائد صحية لتناول البقوليات

463720_8_1674470323

أعراض غير معروفة للسرطان يمكن أن تحدث عند تناول الطعام

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_18696_385e6a96068-4ac5-4c2d-8d8e-fc8cc42da9af

اضرار تناول الدجاج المقلي على الصحة

طفلة تمضغ العلكة- (تعبيرية)

تحذيرات من الافراط في مضغ العلكة لهذه الاسباب !

2021_7_18_17_29_41_392

كيف يؤثر تناول اللحوم الغير مطهية جيدًا على صحتك؟

2019_2_10_19_9_7_740

الصحة العالمية تنشر اجراءات هامة لمرضى ضغط الدم

26gf

5 أضرار للإفراط في شرب الشاي الأخضر

154-152236-insomnia-heart-damage-excessive-tea-5

ماذا يحدث لجسمك بعد شرب أكثر من 3 أكواب شاي خلال اليوم ؟