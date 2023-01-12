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الخميس، 12-01-2023 04:50 م

كيف يؤثر تناول اللحوم الغير مطهية جيدًا على صحتك؟

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الوكيل الإخباري-كشفت الطبيبة الروسية آنا سافونوفا، عن مدى مخاطر تناول اللحوم غير المطهية جيدًا، وأنها أمر قاتل، موضحة أن المقصود بالأمر هو اللحوم المطبوخة بشكل غير سليم ونيئة، بما في ذلك الأسماك والدواجن.

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وقالت الطبيبة الروسية، إن هناك أنواع كثيرة من اللحوم النيئة غنية بالبكتيريا، مثل الكلوستريديا، والسالمونيلا، وأيضًا الإشريكية القولونية، وخلافه من الأمراض التي توجد في الأسماك النيئة، التي من الممكن أن تحتوي على زئبق وسموم، لذا فهي أوضحت أن لا يمكن القضاء على كل ذلك إلا من خلال درجة حرارة الطهي العالية .

وأضافت آنا سافونوفا، أن الأسماك واللحوم التي لا تخضع تحت درجة حرارة كافية، غالبًا ما تكون تحتوي على ديدان طفيلية، بالإضافة إلى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس A، ومن بين الديدان المعوية التي تنتشر عن طريق اللحوم داء الشعرينات، وداء المشوكات، وداء الشريطيات وداء الكيسات المذنبة الأكثر شيوعا في بلادنا.


وشددت على ضرورة المعالجة الحرارية للمود الغذائية بشكل صحيح وسليم، لأن قطع اللحم البقري والضأن والأسماك ذات الزعانف تحتاج إلى درجة حرارة عند الطهي تصل إلى 63 درجة مئوية، ولحم البقر المفروم يحتاج إلى درجة حرارة 71 درجة مئوية، والدواجن طهيها يحتاج إلى درجة حرارة 74 درجة مئوية.


وأوصت بتناول اللحوم الحمراء ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع الواحد، وفي حالة الإصابة بأي أمراض قلبية أو وعائية يفضل التخلي تمامًا عن اللحوم.

 

الكونسلتو الطبي

 

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