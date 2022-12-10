السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

بعد ارتفاع أسعار الذهب..تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن

واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن تزويد كييف بالمسيرات خوفا من إسقاطها

حنيفات: الحكومة كانت جادة منذ اليوم الأول في دعم صمود المزارعين

اكتشاف أول إصابة بجدري القردة في مصر

أسعار الذهب السبت في الأردن

فيديو .. إصابة عدد من كوادر الدفاع المدني خلال إخماد حريق في إربد

فاعليات: الحكومة وفرت إجراءات لدعم القطاع التجاري

طلبة الشامل يقدمون امتحانهم الثاني اليوم

إرشادات من الدفاع المدني للتعامل مع المدافئ

الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق وجنوب قطاع غزة

السبت، 10-12-2022 09:07 ص

الطماطم والبطاطا...علاج محتمل للسرطان

2022129122947580T9


الوكيل الإخباري-يبحث فريق علمي بولندي استخلاص مركب مضاد للسرطان من الطماطم والبطاطا، أو ما يعرف بعائلة الباذنجان، وتسمّى هذه العناصر الغليكوالكالويدس.

وأجريت الدراسة تحت إشراف الدكتورة ماغدالينا وينكيل من جامعة آدم ميكيفيتش، ونشرت في مجلة "فرونتيرز إن فارماكولوجي"، باستخدام عناصر كيميائية نباتية في الطماطم والبطاطا لاستهداف الخلايا السرطانية.

وقالت وينكيل: "لا يزال العلماء حول العالم يبحثون عن أدوية قاتلة للخلايا السرطانية وفي نفس الوقت آمنة للخلايا السليمة. إنه ليس أمراً سهلاً رغم تقدم الطب، والتطور القوي لتقنيات العلاج الحديثة".

وأضافت "لهذا قد يكون من المفيد العودة إلى النباتات الطبية التي استخدمت منذ سنوات بنجاح في علاج الأمراض المختلفة. أعتقد أن الأمر يستحق إعادة فحص، وربما إعادة اكتشاف إمكانات هذه النباتات".

وسبق اكتشاف مركب "تاكسول" في لحاء شجرة اليو في المحيط الهادئ في ستينيات القرن الماضي، وأصبح "تاكسول" علاجاً معتمداً لسرطان المبيض منذ سنوات.

وأظهرت الدراسة الجديدة أن المركبات في الطماطم والبطاطا يمكن تحويلها إلى عقاقير ضد آليات معينة في الخلايا السرطانية، إذا اقترنت بمركبات أخرى.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_34353_18393efa8a6-d6d7-4ef3-a44e-c08005f5a177

متى تسبب مرطبات البشرة تحسساً للجلد ؟

2022128223235343ZU

الأطعمة المعالجة سبب لتدهور قدرات الذاكرة

image

دراسة : الدماغ يستيقظ 100 مرة في النومة الواحدة

127-111459-short-bowel-syndrome-symptoms-treatment_700x400

متلازمة الأمعاء القصيرة .. ما هي وما أعراض الاصابة بها ؟

ما-هي-أسباب-التهاب-الحنجرة؟

كيف تفرق بين العدوى البكتيرية أو الفيروسية .. وأيهما تحتاج لمضاد حيوي؟

beaf682f-7ef5-47c9-b052-70b7053e8af8

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يومياً ؟

أخبار متعلقة
638053198424419723

علامة ليلية تنبّه إلى إصابة محتملة بالسرطان

20221125221317726E

تبريد البطاطا بعد طهيها يبطئ امتصاص الجلوكوز

tbl_articles_article_26466_867fa636a7d-0f84-4095-81d7-982ad880134d

غذاء خارق يحارب السرطان والسكري والزهايمر

image

اكتشاف الجينات المرتبطة بأشرس أنواع سرطان الكلى

image (1)

آلام أسفل الظهر قد تنذر بخطورة غير متوقعة

czoxMTg6Imh0dHBzOi8vMjQuYWUvaW1hZ2VzL2ltZ3RlbXBsYXRlcy9Zb3VzZWYlMjAxL9io2YrYqtiy2Kcv2YPYp9mF2YrYsdin2KovTmV3Rm9sZGVy2aLZoS9OZXdGb2xkZXIvTmV3Rm9sZGVyL9iz2YXYp9i5LmpwZWciOw==

أغرب 6 أعراض للسرطان