الوكيل الإخباري - ليس هناك أجمل من لمس بشرة طفل حديث الولادة، والاستمتاع بنعومة جلده ورائحته الذكية، لكن الصورة المثالية عن بشرة الأطفال الرضع ليست دائمًا صحيحة، فبشرتهم ليست ناعمة ورطبة دائمًا كما تصور الإعلانات التليفزيونية. الأطفال الرضع كالكبار لديهم أنواع بشرة مختلفة، وكل نوع بشرة له خواص فريدة، ويحتاج إلى رعاية خاصة. سنتحدث في هذا المقال عن كيفية معرفة نوع بشرة الطفل الرضيع، وروتين العناية بكل نوع بشرة.



كيفية معرفة نوع بشرة الطفل الرضيع؟



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1 - بشرة الطفل الرضيع العادية: بشرة طفلك العادية تكون ناعمة، وخالية من أي عيوب واضحة، ولا يعاني تغيرات في لون البشرة في أماكن الجسم المختلفة.

2 - بشرة الطفل الرضيع الجافة: إذا كان طفلك الرضيع بشرته جافة، فقد يعاني الجفاف والتقشير في بعض المناطق، أو تكون هناك طبقة كاملة من القشور على بشرته خاصةً إذا كان حديث الولادة. لا تقلقي كثيرًا من جفاف بشرة الطفل الرضيع إذ إنها كثيرًا ما تكون مرحلة مؤقتة، وبالترطيب والاستحمام بمنتجات مناسبة تصبح بشرته ناعمة ورطبة.

3 - بشرة الطفل الرضيع الحساسة: إذا كان طفلك بشرته حساسه فقد تلتهب بشرته بسهولة، وأحيانًا قد يعاني بقعًا حمراء في أماكن مختلفة من الجسم، لكن غالبًا لا تكون مؤلمة بشدة.

4 - بشرة الطفل الرضيع المعرضة للإكزيما: إذا كان طفلك الرضيع مصابًا بالإكزيما، فقد تكون بشرته شديدة الجفاف في بعض المناطق، كذلك يعاني كثيرًا التهابًا أو احمرارًا أو حكة شديدة، خاصةً عندما تتعرض بشرته لبعض منتجات العناية بالبشرة، وغالبًا تبدأ الالتهابات الظهور على منطقة الحفاض.

روتين العناية ببشرة الطفل الرضيع حسب النوع

روتين العناية ببشرة الطفل الرضيع العادية

1 -تجنبي تعريض بشرة طفلك للمواد التي تثير التهابها، كالعطور والصبغات والمواد الكيميائية.

2 - دلكي بشرة طفلك الرضيع بزيت مرطب، كزيت الزيتونوزيت جوز الهند، حتى تصبح بشرته رطبة باستمرار.

3 - اهتمي بترطيب منطقة الحفاض باستمرار، إذ إنها الأكثر عرضة للالتهابات.

4 - حممي طفلك بماء دافئ بانتظام، وتجنبي تحميمه بماء ساخن أو بارد.

روتين العناية ببشرة الطفل الرضيع الجافة

1 - اهتمي بترطيب بشرة طفلك باستمرار، بالزيوت والكريمات المرطبة.

2 - تجنبي استخدام المناديل المبللة التي تحتوي على الكحول والمواد الكيميائية، التي تلهب الجلد وتسبب له الجفاف.

3 - تجنبي تحميم طفلك بكثرة، ولا تطيلي فترة الاستحمام.

4 - جففي بشرته بمنشفة قطنية ناعمة، وتجنبي المناشف الخشنة التي تجعل جلده يتقشف.



روتين العناية ببشرة الطفل الرضيع الحساسة

1 - تجنبي تعريض بشرة طفلك لأي مواد مثيرة للحساسية، كالمناديل المبللة والصابون والشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية غير مناسبة للأطفال.

2 - غيري لطفلك الحفاضات باستمرار، وتجنبي استخدام حفاضات ضيقة، إذ إن منطقة الحفاض أكثر منطقة عرضة للالتهاب والاحمرار.

3 - احرصي على أن تكون ملابس طفلك قطنية 100%، حتى لا تلتهب بشرته من الملابس البوليستر.



روتين العناية ببشرة الطفل الرضيع المعرضة للإكزيما

1 - تجنبي استخدام أي مواد لاحظتِ أن بشرة طفلك تلتهب أو تظهر عليها الإكزيما بسببها.

2 - غيري الحفاضات سريعًا فور بللها، واختاري نوعًا ملائمًا لبشرة طفلك شديدة الحساسية.

3 - انتقي كل ملابس طفلك قطنية وناعمة ومريحة.



المصدر - سوبر ماما