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السبت، 20-08-2022 03:31 م

العودة إلى المدارس .. نصائح طبيبة حول اختيار الحقيبة المدرسية

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الوكيل الإخباري - يشكو الاهل والاطفال مع بداية العام الدراسي من الحقيبة المدرسية الثقيلة التي تتعب التلاميذ ولها عواقب مضرة على صحة التلاميذ حسب ما يقوله اطباء العظام.

الأطباء أوضحوا أنه يجب ألا يتخطى وزن الحقيبة المدرسية أكثر من 10 إلى 15% من وزن الطالب كي لا تتسبب بمشكلات صحية للطالب، وفي المقابل أوضح مديرو مدارس حكومية وخاصة أنهم قاموا باتخاذ إجراءات في هذا الخصوص تمثلت بإنشاء خزائن خاصة بكل صف ليقوم الطلبة بوضع الكتب فيها، وبذلك لا يضطرون لحمل أوزان ثقيلة ترهقهم، كما قامت بعض المدارس باللجوء للبدائل الإلكترونية في شرح المواد الدراسية وحل الواجبات.

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الحقيبة المدرسية الثقيلة تتسبب بتقوس ظهر الطفل، لذلك من المهم ان تشتروا لاولادكم حقيبة بحمالات محشوة كي لا تضغط على عصب الأكتاف وأن تتضمن عجلات ليتمكن الولد من جرها بدلاً من حملها، كذلك ينصح بحمل الحقيبة المدرسية على الكتفين حتى يتوزع الوزن تلقائياً على الجسم.

 

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