الفول السوداني خيار مثالي لفقدان الوزن

الوكيل الإخباري _ يسعى العديد من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بالاضافة الى اتباع انظمة غذائية ، وعلى الرغم من ذلك الا ان الكثير من الاشخاص يخفقون بالوصول إلى النتائج المرجوة من الحمية، نظراً لقلة معلوماتهم عن طبيعة الأغذية وكمية السعرات الحرارية الموجودة فيها.

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ويعد الفول السوداني أفضل خيار للوجبات الخفيفة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.، وذلك لانه يساعد على قمع الشهية والتخلص من الشعور بالجوع.





وعلى الرغم من محتواه العالي من الدهون، الا ان الدهون الموجودة في الفول السوداني صحية وذات أصناف أحادية غير مشبعة، وهو ما يجعله صحياً ومفيداً للجسم، وتساعد هذه الدهون على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وبالتالي منعك من الإفراط في تناول الطعام.



المصدر : الامارات نيوز



