الكشف عن السبب الرئيسي لتورم القدمين

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من عرض يظهر على الأطراف السفلية، لأنه قد يشير إلى وجود مشكلة في القلب.وقال موافي إن العرض الذي يقصده هو "تورم القدمين"، مؤكدًا أن هبوط الجهة اليمنى من القلب هو الرئيسي لانتفاخهما.وأضاف أن سبب تورم القدمين عند الإصابة بهبوط الجهة اليمنى من القلب يرجع إلى ارتفاع ضغط الدم في الوريد، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن هناك أسبابًا أخرى لتورم القدمين، أبرزها نقص مادة في الدم تدعى "الألبومين"، وهي عبارة عن بروتين يتم إنتاجه في الكبد.وأكد نقص هذا البروتين في الدم قد يكون ناتجًا عن إصابة الكلى بالتورم النفروزي، الذي يتسبب في خروج الألبومين أثناء التبول، مما يؤدي إلى زيادة الزلال في البول.