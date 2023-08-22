طبيب يحذر: هذه الأمراض قد تسبب الغيبوبة

الوكيل الاخباري -

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أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن المخ من الأعضاء الحيوية التي قد تسبب بعض أمراض الدخول في غيبوبة.وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الغيبوبة هي عبارة عن حالة لا يستجيب فيها المريض للألم، مشيرًا إلى تعدد الأمراض الدماغية التي تسببها.وحدد أستاذ طب الحالات الحرجة الأمراض الدماغية التي تسبب الغيبوبة في المشكلات التالية:- نزيف المخ.- جلطة المخ.- التهاب فيروسي بالمخ.- التهاب حول المخ.وأشار إلى أن المخ ليس العضو الحيوي الوحيد الذي يسبب الغيبوبة، بل تنتج أيضًا عن أمراض الكبد والكلى، كما أنها شائعة بشكل كبير عند مرضى السكري.وفي نهاية حديثه، شدد موافي على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة، لتشخيص السبب المرضي للغيبوبة على وجه الدقة، ومن ثم تحديد العلاج المناسب للمريض.