الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 12:32 م

الكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين 'د' من دون أدوية

1ee03364-8fcb-415d-9f12-85ce4341ab2e-GettyImages-1227088253


الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة التغذية الروسية إيلينا فوسكريسنسكايا، عن الأطعمة، التي تساعد على تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم.

اضافة اعلان


وقالت فوسكريسنسكايا ان "حوالي 90% من فيتامين (د) ينتج في الجسم من الأشعة فوق البنفسجية.

 

لكن الصيف في روسيا قصير، وعليك الحصول عليه من الطعام.

 

يوجد معظم فيتامين (د) في الأسماك الدهنية، سمك السلمون البري والرنجة، يعد الماكريل والسردين وسمك السلمون والسلمون الوردي والهلبوت وكبد سمك القد والمحار والكافيار الأحمر والأسود مصادر ممتازة لفيتامين د ، كما يمكنك أيضا العثور على فيتامين د في فطر الغابة الذي تغذيته الشمس، ولكن الفطر من السوبر ماركت، للأسف، لا تحتوي على هذا الفيتامين تقريبًا. الزبدة وحليب الماعز والجبن والجبن هي أيضا مصادر ممتازة ".

وبحسبها فإن فيتامين (د) هو من المغذيات الدقيقة الهامة للغاية التي تساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام ، كما يمنع تلين العظام وهشاشة العظام والسرطان، مشيرة إلى أن فيتامين "د" يدعم صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة، كما ينظم مستويات الأنسولين.

وختمت "يجب أن أقول إن عددا كبيرا من الناس يعانون من نقص في هذا الفيتامين وعليهم الانتباه إليه".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022225152433273U8

شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم

Doc-P-923507-637814792408724984

طبيبة تحدد من يتهدده خطر متزايد في الرؤية

symptoms-of-pneumonitis (1)

التهاب الجنبة.. مرض يصيب الرئتين وهذه أعراضه

946eb114-3d53-4d53-82be-23c6271c5067

نصائح لحماية الأسنان وجعلها أكثر قوة مع تقدم العمر

FMj8WaHXwAQILS2

3 مؤشرات عند الاستيقاظ على الإصابة بالسرطان

oksana-taran-xB4ExGcUai0-un_912693_original

جددي نشاطك قبل الربيع

أخبار متعلقة
فيتامين-د-يحسن-قدرتك-على-التركيز-1644347135383

فيتامين د يحسن قدرتك على التركيز