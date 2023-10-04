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الأربعاء، 04-10-2023 03:20 م

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحمي العين

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحافظ على صحة العين ويحميها من الأمراض المختلفة، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر والمياه الزرقاء (الغلوكوما) والمياه البيضاء (الكاتاراكت/إعتام عدسة العين).

فيتامينات وأوميغا 3
وأوضحت الجمعية أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة والأسماك الغنية بفيتامينات A وC وE والأحماض الدهنية أوميغا 3 المهمة لصحة العين.

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وأضافت الجمعية أن الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والفلفل والجزر والبروكلي والبنجر والفواكه الحمضية تحتوي على كاروتينات الخاصة مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين"، والتي تعمل على زيادة كثافة الصباغ البقعي في العين، وبالتالي تحسين الرؤية.

 

كما تمتص هذه الأصباغ ضوء الموجة القصيرة عالي الطاقة، وبالتالي تحمي شبكية العين من التفاعلات الكيميائية الضوئية الضارة.
وتحتوي الحبوب الكاملة على الزنك، الذي يشارك في عملية التمثيل الغذائي لشبكية العين.
وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضاً شرب السوائل بكمية كافية لحماية العين من الجفاف. ولهذا الغرض ينبغي شرب ما لا يقل عن لترين يومياً، ويُفضل الماء والشاي غير المحلى.

 

ممارسة الرياضة
وينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، لاسيما رياضات قوة التحمل مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم تعزيز التمثيل الغذائي للعين.


ومن المهم أيضاً الإقلاع عن التدخين والخمر، لأنهما يُلحقان الضرر بالأوعية الدموية الصغيرة، التي تغذي العصب البصري.

 

ومن الضروري أيضاً العمل على علاج الأمراض المزمن مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، نظراً لأنها تُلحق أضراراً جسيمة بالعين تصل إلى حد الإصابة بالعمى.

 

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