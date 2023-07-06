الوذمة الحرارية.. الأعراض والعلاج

الوكيل الإخباري- يسمّى انتفاخ وتورّم اليدين والكاحلين والقدمين بالوذمة الحرارية، ويحدث بسبب احتباس الماء، ويكون عادة في الأطراف السفلية للجسم، ويرتبط بالطقس الحار.



ويمكن لأسباب أخرى غير الطقس التسبب في الوذمة الحرارية، أو زيادتها، مثل كثرة ملح الطعام، أو الوقوف لفترات طويلة، أو أعراض ما قبل الحيض، أو بعض أدوية الضغط والسكري، أو تليف الكبد، أو الحمل.

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ومن أهم أعراضها أن الضغط على موضع التورّم بالإصبع يترك فجوة، كما تبدو البشرة مشدودة ولامعة.



وعادةً ما تختفي الوذمة الخفيفة من تلقاء نفسها بمجرد أن تبرد وتزيد من شرب الماء، خاصةً إذا رفعت المنطقة المصابة فوق مستوى القلب أثناء الجلوس، وفقاً لـ "ليفينغ سترونغ".



ويتضمن العلاج: لبس الجوارب الضاغطة، وأخذ حمام ملح إبسوم، ورفع القدمين، وتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.



ومع ذلك، إذا استمرت الوذمة لبضعة أيام، فعليك زيارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هناك سبب آخر غير حرارة الطقس.



وبشكل عام، يساعد تبريد الجسم باستمرار، وشرب الماء، والحركة والنشاط على الوقاية من أي تورم يسببه ارتفاع درجة الحرارة، أو التواجد في أماكن غير مبردة لفترة طويلة.

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