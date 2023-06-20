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الثلاثاء، 20-06-2023 08:43 ص

دراسة : حرارة الطقس تزيد حصى الكلى .. اليك طرق الوقاية

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الوكيل الإخباري-تزداد فرصة الإصابة بحصى الكلى خلال أشهر الطقس الحار، ويسبب الحصى ألماً وقد يمنع تدفق البول. وعند الإصابة بحصوة واحدة يزيد احتمال نمو الحصوة الثانية بمعدل 50% خلال السنوات الـ 10 التالية.

ويصاب واحد من كل 10 أشخاص بحصوة في الكلى خلال مرحلة ما من العمر، ويكون الخطر أعلى قليلاً لدى الرجال. ويرتبط نمو الحصى بعوامل مثل: البدانة، والسكري، والخيارات الغذائية، والجفاف المزمن، وأمراض الأمعاء الالتهابية.

وينصح أخصائيو "يوتا ساوث ويسترن مديكال سنتر" بإجراء تغييرات صغيرة في النظام الغذائي، وزيادة شرب الماء خاصة أثناء الطقس الحار، بحسب "هيلث داي".

ويعتبر معدل 8 أكواب من الماء يومياً مناسباً، لكن إذا سبق للشخص الإصابة بحصوة من قبل فعليه تناول 12 كوباً من الماء والسوائل الخالية من الكافيين يومياً.

وتساعد إضافة عصير الليمون إلى الماء على تقليل خطر نمو الحصى، لأن السترات تلتصق بالكالسيوم للمساعدة في منع تكونها.

وعند تقليل كمية الملح في الطعام تقل كمية الكالسيوم في البول، كما أن تقليل الملح يجنب خطر ارتفاع ضغط الدم، الذي يؤثر بدوره على تدفق الدم إلى الكلى ويضعفها. وتنصح الإرشادات بتناول ما لا يزيد عن ملعقة ملح صغيرة في اليوم.

كذلك، يساعد تناول المزيد من الخضروات والفواكه، والقليل من البروتين الحيواني على الحد من مخاطر الإصابة بحصى الكلى. ويشمل ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض.

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