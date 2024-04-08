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الإثنين، 08-04-2024 12:57 م

انتبه- 5 أطعمة ممنوعة مع الرنجة والفسيخ في العيد

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الوكيل الإخباري - يعتاد معظم الأشخاص على تناول الأسماك المملحة في عيد الفطر المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ، ولكن من الضروري عدم الإفراط فيها، منعًا للإضرار بصحة الجسم.

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أطعمة ممنوعة مع الرنجة والفسيخ


1- منتجات الألبان
يزداد خطر الإصابة بحصوات الكلى عند تناول منتجات الألبان بجانب الرنجة والفسيخ، لأن الكالسيوم الموجود بالحليب والجبن والزبادي يتفاعل مع حمض اليوريك المتوفر في الأسماك المملحة.
وتناول منتجات الألبان مع السمك يؤدي أيضَا إلى انتفاخ البطن والشعور بآلام في المعدة والتهاب الجلد والإصابة بالحساسية.


2- الأطعمة الدسمة
يتعرض الجهاز الهضمي لضغطٍ كبير عند تناول الأطعمة الدسمة بجانب الفسيخ والرنجة، حيث يزداد خطر المعاناة من عسر الهضم وانتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة.


3- الأطعمة الحارة
يفضل بعض الأشخاص تناول الفلفل الحار بجانب الرنجة والفسيخ أو إضافة الشطة إليهما عند التحضير، دون الانتباه لحجم الأعراض المزعجة التي قد تحدث للجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة والحموضة وانتفاخ البطن وتقلصات المعدة.


4- البطاطس المقلية
إذا كنت من محبي تناول البطاطس المقلية بجانب الفسيخ والرنجة، عليك الابتعاد عنها، منعًا للإصابة بالاضطرابات الهضمية، وحفاظًا على صحة القلب والأوعية الدموية.


5- الأطعمة النشوية
الجمع بين الأطعمة النشوية، مثل الخبز، والرنجة والفسيخ، قد يبطء نشاط الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى زيادة الوزن، لاحتوائها على الكربوهيدرات البسيطة وارتفاع سعراتها الحرارية.


نصائح عند تناول الرنجة والفسيخ
هناك إرشادات يجب الالتزام بها عند تناول الرنجة والفسيخ، منها:
- شراء الرنجة والفسيخ من أماكن موثوق بها.
- استشارة الطبيب قبل تناول الرنجة والفسيخ في حالة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة.
- تناول الرنجة والفسيخ بكميات معتدلة.
- مضغ الرنجة والفسيخ جيدًا قبل البلع.
- شرب الكثير من الماء بعد تناول الرنجة والفسيخ.
- تناول السلطة بجانب الرنجة والفسيخ.
- طلب المساعدة الطبية عند الشعور بأي أعراض بعد تناول الفسيخ والرنجة.

 

الكونسلتو 

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