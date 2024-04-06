قبل العيد- ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرنجة والفسيخ على الريق؟

الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول الرنجة والفسيخ في وجبة الإفطار أول أيام عيد الفطر المبارك، دون الانتباه أن استهلاك الأسماك المملحة على الريق له تأثيرات سلبية على صحة الجسم.

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أضرار الإفطار على الرنجة والفسيخ أول أيام العيد



1- ارتفاع ضغط الدم

يستهلك الجسم الكثير من الصوديوم عند تناول الرنجة والفسيخ على الريق، ويرجع السبب إلى الأملاح العالية الموجودة بهما، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



2- تورم الجسم

تناول الفسيخ والرنجة على الريق يؤدي إلى تورم الجسم، خاصةً البطن والأطراف، لأن أملاحهما المرتفعة تؤدي إلى احتباس السوائل في الأنسجة.



3- التسمم الغذائي

يزداد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند تناول الأسماك المملحة على الريق، خاصةً الفسيخ، لاحتوائه على بكتيريا ضارة، تعرف باسم كلوستريديا.



4- الديدان الشريطية

يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالديدان الشريطية عند تناول الأسماك المملحة على الريق دون طهيها على درجة حرارة مرتفعة، وتشمل أعراضها "التعب والإسهال أو الإمساك وشحوب الوجه".



5- الأنيميا الخبيثة

تتغذى الديدان الشريطية الناتجة عن تناول الأسماك المملحة على فيتامين B12 الموجود بالجسم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوياته بالدم، ومن ثم ارتفاع خطر الإصابة بالأنيميا الخبيثة.



6- حصوات الكلى

عادةً ما نشعر بالعطش بعد الأطعمة المملحة، فإذا لم يهتم الإنسان بشرب كمية وفيرة من الماء عقب تناول الرنجة والفسيخ على الريق، يرتفع خطر إصابته بحصوات الكلى.



7- الصداع

يؤدي تناول الرنجة والفسيخ على الريق إلى الشعور بالصداع طوال اليوم، نتيجة لارتفاع ضغط الدم. ويزداد ألم الرأس حدة، إذا لم يهتم الإنسان بشرب كمية وفيرة من الماء.

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